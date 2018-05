El guardia civil de la Manada critica a la víctima y la reacción ciudadana en una carta 

El guardia civil de la Manada ha publicado una carta en 'La Tribuna de Cartagena' en la que critica el relato de la víctima y a la ciudadanía por su reacción al conocer que la sentencia les absolvía del delito de agresión sexual.

Antonio Manuel Guerrero ironiza con la cobertura informativa ya que han salido en todos los programas salvo "el más idóneo para nuestro caso: Cuarto Milenio", y con la primera versión de los hechos, con una burundanga que "no dejó rastro ni en las diligencias" y una "extraña" violación grupal en la que víctima y violadores "buscan un hotel, lo graban" y además "presentan la grabación como prueba de cargo".

Del "ansiado" juicio destaca que con él llegaron también "los primeros problemas:'No es no' pero ahora resulta que la chica dice que ella en ningún momento dice que no. Bueno, pues se cambia el eslogan y no pasa nada. 'Si no digo que sí es que no'. Solucionado. 'Yo sí te creo hermana'".