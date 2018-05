Buscan la foto de la estudiante que resistió pacíficamente en el Paraninfo durante una carga en 1969

Un instante captado por una cámara que tanto Rosa Ruiz, la protagonista de esta imagen, como su familia han estado buscando. Ahora ha sido su hijo Jaime quien ha vuelto a retomar el tema vía Twitter.

Rosa, que actualmente tiene 70 años, no se acuerda exactamente de la fecha, pero cree que la fotografía podría haber sido tomada en alguna de las manifestaciones que hubo en Zaragoza durante los meses que duró el estado de excepción de 1969. “En aquellos años las manifestaciones eran muy frecuentes”, recuerda Rosa, quien en aquella época leía a Ghandi y profesaba con su filosofía la resistencia pasiva.

Natural de Castellón y estudiante de Matemáticas en la capital aragonesa, Rosa participaba como otros tantos estudiantes en las numerosas protestas que había durante estos últimos años del régimen. “Cuando disolvieron la manifestación nos sentamos en las escaleras y los grises vinieron hacia nosotros. Los demás entraron en la antigua facultad, pero yo me quedé allí sentada. Había mucha gente mirando”, explica Rosa. Un agente se le acercó “con la porra en mano” para indicarle que “circulase”. Ella sabía que no le iba a pegar, pero no quería que la detuvieran. Finalmente se unió al resto de sus compañeros, pero alguien ya había capturado esa secuencia.

Las fotos las vio mi madre reveladas (eran más de una) en el colegio mayor Pignatelli, de los jesuitas. Probablemente quien hizo la foto vivía allí. Mi madre estudiaba Matemáticas y leía a Gandhi en aquel entonces. De ahí lo de la resistencia pasiva. — Jurfurjur (@gordocontrapo) 13 de mayo de 2018

Días después, aquella fotografía se convirtió en un cartel que anunciaba próximas protestas en la Facultad de Ciencias. Sin embargo, esa no fue la única vez que Rosa vio la tan buscada foto.

Esta, junto a las demás que le hicieron, también estaba reveladas en el Colegio Mayor Pignatelli, pero “no podía pedir una copia, era ilegal”.

Han pasado ya casi cincuenta años de aquel instante, pero aún así a Rosa le gustaría encontrarla para que “la batallita de la abuela”, como ella la describe, tenga además una prueba gráfica.