La sombra de la revolución

¿Cuántas generaciones del 68 hay? ¿La que hizo la revolución y salió a las calles? ¿La que luchó en España y empujó la Transición? ¿La que marcó los avances de los años ochenta y noventa? ¿La que se enteró de todo después? ¿La que aún sigue agarrada a sus recuerdos? ¿La que acabó viviendo una vida parecida a la que querían desterrar? Mayo del 68 es un símbolo, el arranque de un nuevo mundo que bullía en una sociedad para la que la guerra quedaba lejos, la II Guerra Mundial en Europa, la Civil en España; la de Vietnam que vivió en el cine. Una generación de jóvenes que buscaba su sitio en un mundo que se había desplomado en los campos de batalla y que había ido tejiéndose entre las ruinas. Crecer con la sombra de Mayo del 68 era hacerlo mirando un mito que el tiempo fue engrandeciendo, que aquí se aupó años después durante los años de la Transición. No haber sido protagonista de nada de aquello es casi un estigma para parte de una generación que ha querido ver en el 15-M su desquite revolucionario. Y nada más lejos. Cada momento tiene su historia, o cada historia su momento. Y tiende a ser justiciera. Porque después de haber celebrado los logros de Mayo del 68, la generación que no se fiaba de los mayores de 30 años e inventó la cultura juvenil vuelve a su realidad actual, la edad de la jubilación, y muchos se preguntan si revolucionará el concepto de vejez.

Esta generación ha desarrollado costumbres "que están en clara contradicción con la imagen que se tiene de la vejez en nuestra sociedad... se rebelará contra esa figura anticuada" y la cambiará, afirma el periodista alemán Rainer Böhme, que ha abierto un debate en su país con un libro sobre la ‘revolución’ del concepto de edad. Lo hemos visto y de manera descarnada desde que nos arrastrara la crisis, y, aun hoy, cuando uno de cada cuatro españoles tiene entre 50 y 69 años y sólo el 4% de las ofertas laborales están dirigidas a ellos. Las empresas han enfocado sus propuestas de contratación a los trabajadores jóvenes, pero fundamentalmente a los que tienen entre 25 y 45 años.

Todo hecho

Estamos, pues, en un cruce de generaciones bastante complejo: quienes hicieron la revolución, quienes se enteraron de ella tarde y se sintieron acomplejados y sus hijos y nietos que viven en el mundo que ellos cimentaron. Una generación esta última que no ha batallado por nada, a la que, en su mayor parte, se le ha dado todo hecho, que ha tenido fácil el acceso a la universidad, en una sociedad del Bienestar, lesionada por la crisis, pero manteniendo los derechos adquiridos años antes en las calles. Jóvenes que no han sido protagonistas de nada, pero que quieren encontrar su lugar en la Historia. Un momento de choque o de encuentro entre quienes lo hicieron todo y quienes viven de ello, pero se olvidan, a veces de manera cruel, de lo que lograron para ellos. Que, como dice Laura Revuelta, es una generación "que ignora cualquier pasado que no quede disecado en la pantalla de un móvil o capturado por Google y sus tentáculos".