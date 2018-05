Los butroneros que se equivocaron de agujero al robar una joyería en Zaragoza demuestran que no eran tan torpes

Rectificar es de sabios. Y también de butroneros, porque los delincuentes que hace menos de un mes se equivocaron al hacer un agujero para acceder a una joyería y aparecieron en una cafetería han enmendado su error. De hecho, durante la madrugada de este sábado, 12 de mayo, volvieron a entrar en el portal del número 1 de la plaza de San Pedro Nolasco de Zaragoza y con los cálculos bien hechos picaron en el techo del garaje para conseguir colarse en el establecimiento de venta de oro. La Policía Nacional, que ha confirmado el golpe sin poder precisar todavía el botín, investiga ahora lo sucedido para tratar de dar con los autores.

Lo que ha quedado constatado es el empeño de los amigos de lo ajeno en desvalijar esta joyería en particular, a la que el público accede desde la calle de San Jorge. Solo así se explica que apenas unas semanas después de la primera intentona y pese a saber que los vecinos estarían más alerta los butroneros hayan puesto sus ojos en el mismo objetivo. Llama también la atención el hecho de que hayan elegido de nuevo la noche de un viernes al sábado para actuar.

Los vecinos del inmueble no salen de su asombro. Ya no solo por el hecho de que unos delincuentes se hayan colado dos veces en su portal mientras dormían, sino porque parece que ninguno ha escuchó el ruido que hacían al abrir un agujero en la pared. Es más, no fue hasta que por la mañana un residente vio los cascotes de ladrillo en una plaza de garaje del primer sótano cuando la comunidad fue consciente de lo ocurrido.