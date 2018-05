Santisteve muestra las facturas del Ayuntamiento en el viaje a Chile pero no los gastos con su familia

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve , acaba de facilitar a los grupos políticos las facturas del controvertido viaje a Santiago de Chile , que prolongó durante 10 días y en el que estuvo acompañado de su familia. El gobierno municipal de ZEC ha hecho públicos los gastos de hotel y desplazamientos abonados con cargo al Ayuntamiento, pero no ha mostrado los de la estancia de su mujer y su hija , que permitirían verificar que el alcalde los abonó de su bolsillo.

La polémica se suscitó hace dos semanas, con motivo del viaje oficial a Santiago de Chile como parte de la delegación zaragozana que participó en el congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano (Cideu), que se celebró entre el 16 y el 19 de abril. Hasta allí viajaron, además de Pedro Santisteve, el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, el coordinador de Ebrópolis, Míchel Zarzuela, y el asesor de Alcaldía Raúl Royo.

Santisteve dice ahora que no fue de vacaciones a Chile pese a que alargó el viaje con su familia

El alcalde se desplazó varios días antes, el 11 de abril, acompañado de su mujer y su hija, cuando Zaragoza estaba en situación de emergencia por la riada del Ebro. No obstante, el Ayuntamiento empezó a atender su factura en el hotel Plaza San Francisco de Santiago de Chile el día 15. Las tres noches extra las pasó en otro establecimiento, según Santisteve a su costa. En un principio se dijo desde el gobierno que eran unos días "de descanso", pero después el alcalde afirmó que había estado trabajando.

Allí estuvo hasta 20 de abril, con un coste de 675 euros por cinco noches en una habitación individual. De los gastos suplementarios que supuso que le acompañaran su mujer y su hija en el hotel, el alcalde ha asegurado en todo momento que él los abonó, pero no ha aportado ninguna documentación. El vuelo a Chile del alcalde costó 979 euros.

Tal y como aseguró el gobierno hace unos días, el Cideu no pagó los gastos de hotel de Santisteve, pero sí las tres noches de congreso del resto de la delegación zaragozana. El Ayuntamiento de la capital, por su parte, abonó otras dos noches más (del 15 al 16 de abril y del 19 al 20 abril). El vuelo les costó 1.020 euros, a los que sumaron 270 euros por las dos noches de hotel y 52 euros del AVE Zaragoza-Madrid. A diferencia de Santisteve, estas tres personas volaron a Chile el día 13 de abril. La vuelta se produjo el sábado 21 de abril.

En total, el gobierno de ZEC ha presentado facturas por 5.721 euros. Solo ha facilitado gastos de hotel, AVE y avión, no de comidas y otros desplazamientos. Y por ahora no está previsto que se vaya a dar más documentación sobre este polémico viaje. Al menos, fuentes del gobierno municipal no lo pudieron aclarar ayer.

Las mencionadas fuentes, además de remarcar que ni el Cideu ni el Ayuntamiento pagaron ningún gasto personal de Santisteve, subrayaron la austeridad del alcalde y de los miembros del gobierno cuando hacen un viaje. Además, añadieron que una de las medidas que tomó Santisteve cuando accedió a la Alcaldía fue eliminar la tarjeta de crédito oficial. Siempre según su versión, el alcalde abona de su bolsillo las comidas de trabajo en Zaragoza y solo pasa gastos cuando viaja fuera de la ciudad.