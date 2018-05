El PP pedirá en el pleno la paralización del contrato municipal a un miembro de ZEC

El concejal del PP Pedro Navarro ha explicado que presentan su iniciativa en el pleno por la “tibia” respuesta del concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, que se ha comprometido a “revisar” estas adjudicaciones, vinculados a la redacción de los proyectos de la segunda fase del cubrimiento de la acequia de Juslibol. Pero los populares han redoblado sus críticas tras conocer que solo los adjudicatarios no eran ingenieros de Caminos, como exigían los pliegos.

En total, se presentaron 9 ofertas a cada uno de los dos contratos, entre las que figuraban las de las dos personas escogidas. Siete de ellas eran de ingenieros de Caminos, como exigían los pliegos. Pero ganaron los encargos De la Rosa, que es ingeniero Civil, y Alicia Peralta, que es arquitecta. “Todos se presentaron con la titulación exigida, pero el señor Muñoz adjudica a los únicos que no la tienen. Se concede a dedo un contrato a un amigo suyo que no cumple los requisitos”, ha dicho Navarro.

Navarro no solo ha hecho referencia a la “irregularidad” de la adjudicación. También ha exigido la paralización para “garantizar la seguridad de la obra, además de las cuestiones éticas”. “Una persona no capacitada no debería ejecutar ese proyecto”, ha insistido.

De la Rosa es miembro de la coordinadora de ZEC, fue uno de los promotores de Ahora en Común y uno de los portavoces de Pedalea, un colectivo que defiende el uso de la bicicleta y que Navarro ha considerado “afín” a Muñoz.