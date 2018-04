El PP exige a ZEC que apruebe ya el transporte público gratis a menores de 8 años

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha comparecido hoy en la plaza de España para anunciar que su grupo presentará una moción en el pleno del próximo día 4 en que volverá a exigir la aplicación de la medida. Ha recordado que los populares llevan años defendiendo esta idea hasta el al final ZEC la aceptó.

“Es incomprensible que este gobierno, no sabemos si por electoralismo o por la falta de capacidad, esté retrasando de forma inexplicable una idea que hace muchos años puso el PP encima de la mesa”, ha dicho. En este sentido, ha expresado su sospecha de que ZEC pueda estar retrasando deliberadamente la iniciativa para ponerla en marcha antes de las elecciones de 2019. “Eso sería inaceptable”, ha opinado.

De momento, no hay una estimación de los costes de la medida, que podría beneficia a unos 60.000 niños. “Es lo que tiene que decir el equipo de gobierno. Cuando esto se aprueba en septiembre, dice que va a hacer un estudio completo que iba a estar en siete meses. Los siete meses han pasado holgadamente y no solo no han tomado la medida, sino que no han sido capaces de decir al céntimo lo que va a costar”, ha lamentado.

El portavoz popular ha explicado que “no es solo un problema económico”, sino que la propuesta permitirá “mejorar el transporte público” y “fomentarlo entre los más jóvenes”. “Esto no es extraño. Esto pasa en todas las grandes ciudades españolas y por supuesto europeas en las que los niños pueden subir de forma gratuita”, ha declarado.