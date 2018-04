La Audiencia de Zaragoza suprime una pensión de un joven de 24 años por su desidia

La Audiencia de Zaragoza ha confirmado la supresión de una pensión de alimentos a un joven de 24 años (un ‘nini’ como se conoce en el argot) que decidió el Juzgado de Primera Instancia 16 de Zaragoza por la "desidia" en su "proceder" ya que llevaba tres años sin estudiar ni trabajar, y "excluye la obligación de los progenitores de contribuir al sustento".

Sin embargo, la sentencia modifica la decisión respecto al hermano menor de 17 años, que está matriculado en un centro académico, y la Audiencia considera que "impide equiparar su situación y circunstancias a las del mayor". Aún así rebaja la pensión entregada, que era de 304 euros, a 202,84 euros al mes. Pero en este caso, el Juzgado de Primera Instancia 16 advirtió al menor de edad que solo iba a mantener su pensión hasta los 18 años porque no podía seguir el camino del otro, "no estudiaba" y "no podía perpetuar su actitud de pasividad".

El fallo de la Audiencia de Zaragoza mantuvo la petición del abogado Rafael López, que representaba al padre separado, en cuanto a la extinción de la pensión que entregaba a la madre por el mayor de edad que recibía 315 euros cada mes. De hecho, la sentencia considera que por su trayectoria el hijo de 24 años "sin intento alguno de procurarse medios e independencia económica durante más de seis años" no tiene derecho a la pensión que recibía.