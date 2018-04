"Fui atropellada, acuchillada y degollada y eso no fue lo peor"

Marta Anguita fue atropellada, acuchillada 16 veces por su marido y degollada un día de noviembre de 2000. Salía a comprar churros para sus hijas y las pequeñas que habían pasado la noche de Halloween en su casa cuando su marido, farmacéutico de Jaén, le pasó con el coche por encima. Una vez con las piernas rotas en el suelo, decidido a matarla, la acuchilló hasta que fue detenido. Ella fue trasladada al hospital y, ya en la uci, su madre, de familia pudiente y esposa de un terrateniente andaluz, le dijo: "¿Pero qué escándalo has formado?".

"No me lo podía creer y pensé que era efecto de la morfina, pero no. Mi familia no me apoyó a mí y la suya le apoyó a él. Por eso, lo malo no fue recuperarse, lo peor empieza cuando sales del hospital y te ves sola en casa, en una silla de ruedas y con dos hijas de 12 y 15 años. Ahí te das cuenta de que la pesadilla acaba de empezar". Marta Anguita cuenta esto y mucho más en el documental ‘La Maleta de Marta’, dirigido por el realizador austriaco residente en Madrid Günter Schwaiger.

Este viernes las volvió a recordar tras la emisión del reportaje en la jornada ‘La violencia en primera persona’, organizada por la Diputación de Zaragoza, la Federación Aragonesa de Municipios (Famcp), Comarcas y Provincias y el Instituto Aragonés de la Mujer. Cinco años después del estreno del premiado documental, Marta Anguita cree que las cosas han cambiado "muy poco". Lo mismo opina Patricia Fernández, hija de maltratador y autora del libro ‘Ya no tengo miedo’. Ambas, junto a Schwaiger y la periodista de la Ser Eva Pérez Sorribes, protagonizaron una de las mesas de la jornada.