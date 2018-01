Zaragoza permite al fin la creación de la Comarca Central

La propuesta, que se aprobó por unanimidad y que se produce con varios meses de retraso, ha llegado después de las resistencias del gobierno municipal de ZEC a que Zaragoza se sumara a la comarca. De hecho, un informe de la Asesoría Jurídica de Alcaldía rechazó la entrada en la nueva institución, que requiere de la incorporación de la capital para su constitución, al existir el requisito legal de que haya continuidad territorial. Aquel documento decía que Zaragoza era “un convidado de piedra” en la nueva comarca, a la que calificó de “invento extraño”.

Pese a este informe jurídico, el portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha asegurado que se trata de “un día importante para la historia de la ciudad y de Aragón”, dado que “se va a cerrar el mapa institucional” con la creación de la comarca central y la aprobación de la ley de capitalidad. En este sentido, ha recordado “las dudas” surgidas sobre si los costes de la comarca estarían vinculados a la población, que a su juicio están superadas.

Por eso, en el acuerdo municipal se incluye un punto en el que la incorporación se acepta sin aportación económica del Ayuntamiento, que tendrá un papel testimonial en la nueva comarca. Muñoz ha confiado en que además esta iniciativa permita “ir vaciando progresivamente de competencias las diputaciones provinciales”.

El resto de los grupos han votado a favor de la propuesta, pero ha habido reproches a la actitud de ZEC. El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha recordado el informe de la Asesoría Jurídica, que sirvió de base para que el gobierno municipal exigiera una serie de estudios económicos que al final no se han elaborado. También ha cargado contra el retraso de este expediente. “Los alcaldes han tenido que rogar al Ayuntamiento que trajera al pleno este acuerdo. Cualquier cosa, hasta una tan sencilla como esta, les cuesta cinco meses”, ha dicho.

Para Carlos Pérez Anadón, del PSOE, el acuerdo resuelve “la injusticia” que sufrían los 20 localidades del entorno de Zaragoza que van a formar parte de esta comarca, al no poder acceder a las mismas líneas de financiación autonómica y no contar con el mismo marco competencial que el resto de municipios aragoneses. Eso sí, ha criticado el retraso del expediente. “Lo que no puede hacer el Ayuntamiento de Zaragoza es hacer de esto un arma de negociación de no se sabe qué”, ha dicho Pérez Anadón, que ha hecho una defensa de las diputaciones provinciales.

Por su parte, Sara Fernández, de Ciudadanos, ha apoyado las comarcas solo como entes prestadores de servicios y ha rechazado “el gasto desorbitado de la carga política”, así como su “utilización partidista”. “La comarca no debe suponer ni un euro a las arcas municipales”, ha exigido Fernández, que ha advertido de que si no se cumplen estas condiciones su grupo en las Cortes votará en contra de la constitución de la comarca.

Por último, Carmelo Asensio, de CHA, “es un día histórico” al permitir que avance la creación de la Comarca Central, que ahora deberá contar con una ley propia aprobada en las Cortes de Aragón. “Siempre hemos defendido el modelo comarcal que es netamente aragonés y es la mejor forma de prestar los servicios”, ha dicho el edil nacionalista, que ha calificado de “injusto” el trato dado a los municipios del entorno de Zaragoza durante los últimos años. También ha expresado su rechazo a las diputaciones provinciales.