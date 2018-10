Paula Trívez, alcaldesa de Ambel: "Hacen falta ganas, interés e iniciativa para trabajar por tu pueblo"

La verdad es que al principio tenía un poco de miedo e incertidumbre, pero estoy cogiendo la marcha y me siento bien en el cargo.

Pasó de concejala de Cultura a alcaldesa, tras la renuncia de Fernando Flores. ¿Ha notado mucho cambio?

Como yo vivo en el pueblo me encargaba de muchas cosas, aunque la responsabilidad mayor la tenía el alcalde. Es un paso más que voy asumiendo poco a poco.

Es una de las alcaldesas más jóvenes de Aragón.

La gente se sorprende, pero yo respondo:«De rebote y desde hace poco, pero soy la alcaldesa».

¿La juventud es una baza?

Pienso que hacen falta personas jóvenes para cambiar el modo de trabajar y de enfocar la vida en los pueblos. Hacen falta ganas, iniciativa e interés para trabajar y sacar las cosas adelante.

¿Entiende otro sitio para vivir que no sea Ambel?

Si me tuviera que ir a vivir fuera me costaría bastante. Mi pueblo no lo cambio por nada. Trabajo como terapeuta ocupacional dando talleres de memoria y me dedico a la apicultura. Mi marido tiene una explotación apícola desde hace seis años. Siempre se ha dicho que en Ambel, buen vino, aceite y miel.

¿Qué ventajas ofrece el medio rural?

Para mí lo es todo. Además de la tranquilidad y que conoces a todo el mundo, tiene muchas oportunidades que, por desgracia, no aprovechamos como deberíamos.

¿Apuesta por recuperar y mantener las tradiciones locales?

Uno de mis objetivos como alcaldesa es que nuestras tradiciones no se pierdan, y podamos darlas a conocer. Para Todos los Santos, desde siempre, los niños decoran las calabazas y luego se esconden y asustan a la gente que va al cementerio.

Ambel y otras localidades pasaron este verano dos semanas sin servicio de correos.

Estuvimos 15 días sin recibir correo postal. Como no nos daban solución lo sacamos en los medios y se empezó a solucionar.

Hay también problemas con la telefonía móvil.

Sí. Aquí solo tenemos una compañía y, desde hace un año, no tenemos servicio de 4G. Hemos reclamado varias veces desde el Ayuntamiento.

¿Reclaman que aumenten las frecuencias del autobús?

Sí, echamos en falta una mayor frecuencia. Ahora solo tenemos dos viajes a Zaragoza –el domingo por la tarde y el lunes por la mañana– y otro que hace el camino contrario los viernes.

¿Un proyecto es recuperar las bodegas de cerro?

Desde la Ruta de la Garnacha estamos intentando que se conviertan en una seña de identidad de la comarca y atraer turismo.

¿En Ambel se baila uno de los dances más antiguos de Aragón?

Así es, la indumentaria es muy bonita, con unos rosetones con cascabeles. Este año en fiestas recuperamos la representación.

Tienen el Moncayo cerca.

Es uno de los atractivos del pueblo. Estamos rodeados de naturaleza que merece la pena visitar.

¿Destaca también la iglesia de San Miguel?

Es una construcción muy importante. Estamos intentando restaurarla desde hace 12 años con planes entre DPZ, obispado y Ayuntamiento, para que el deterioro no vaya a más y podamos volver a verla abierta.

¿En qué proyectos trabajan?

Tenemos un problema con la red de abastecimiento de aguas, que vamos renovando. Queremos convertir la antigua casa del médico en vivienda de turismo rural, porque no hay plazas hoteleras. También trabajamos por el deporte y, en concreto, por el frontenis.

¿Cómo es la gestión municipal?

Tenemos los mismos papeleos y burocracias que las ciudades grandes. Me gustaría que la Administración tuvieran en cuenta las características de cada población.

¿Se presentará a las próximas elecciones?

Una persona sola es imposible dar abasto. Si encontrara un equipo que se comprometiera y trabajara por el pueblo no lo descarto.