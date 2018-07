¿Qué pasará con el toro de Osborne de Alfajarín "decapitado"?

“Cuando recibí la noticia volvía de una reunión en Zaragoza, y la verdad es que estaba preocupado por el alcance que la tormenta podía haber tenido en el pueblo”, asegura Jesús Vicén, alcalde de Alfajarín. Varios tejados, árboles y coches sufrieron daños debido al tiempo, la lluvia y el granizo que en muy poco tiempo descargaron en la provincia. Sin embargo, uno de ellos destacó sobre el resto.

Si bien es cierto que a lo largo de los más de 50 años que lleva ubicada dicha valla ha sufrido algunos desperfectos, sobre todo por actos vandálicos o el simple paso del tiempo, jamás había sido de tal magnitud. “Los vecinos más mayores del lugar no recuerdan haber visto el toro tan dañado como en esta ocasión”, reconoce.

Al subir hasta la cima en la que se ubica el toro, comprobaron que una de las placas sobre las que se encuentra la cabeza del toro se había desprendido por completo. “Junto a la ermita y las ruinas del castillo, podríamos decir que es uno de los emblemas de Alfajarín”, reconoce.

Por eso, al día siguiente se envió una solicitud de reparación a la Casa Osborne, encargada del mantenimiento y la reparación de los más de 95 toros que hay en España, seis de los cuales se ubican en Aragón. En concreto, la aragonesa es la quinta comunidad que cuenta con una mayor presencia de estas vallas publicitarias (Alfajarín, Calatayud, Monreal de Ariza, La Muela y Pina de Ebro) y Huesca (en el municipio de Peñalba). “Esperamos que lo arreglen lo antes posible porque hay mucha gente que nos pregunta qué va a pasar ahora”, concluye.

Por su parte, desde Osborne aseguran que en estos momentos, y tras recibir la solicitud, se encuentran en la fase de valoración de daños. “Primero tienen que desplazarse los responsables hasta allí para evaluar los daños in situ y ver si está afectada sólo la estructura exterior, si están dañadas las zapatas que lo sostienen, el estado de las torretas…”, explican fuentes de Osborne.

El proceso de reparación

Pero ¿cuál es el proceso a seguir en estos casos? Todo comienza con un informe de situación y valoración de daños en el que se comprueban, además, qué otras actuaciones pendientes quedan en la zona para realizar una ruta de reparaciones. “Una vez se define esto, se preparan los materiales necesarios y se ejecutan todas las reparaciones de la ruta con unos pocos días de diferencia. Por eso es común que se arregle un toro de una localidad y se pinte por ejemplo otro cercano u otro que está en la ruta”, aseguran fuentes de Osborne.

En cuanto al tiempo de reparación, afirman que todavía no se puede definir hasta que se lleve a cabo esta primera fase, ya que dependerá de la valoración de daños previa: “En estos casos solemos sustituir una a una las planchas dañadas que forman la silueta porque una vez dañadas no se pueden reparar y sólo queda tomar notas de qué piezas de nuestro particular puzzle faltan para producirlas”.

No es la primera vez que un toro de Osborne pierde la cabeza. Ya ocurrió en Almayate (Málaga), donde el viento decapitó al emblemático anuncio.

El toro de Osborne es un símbolo tan característico que el Tribunal Supremo lo indultó después de que Josep Borrell le pusiera las banderillas. El entonces ministro de Obras Públicas impulsó en 1988 la Ley general de Carreteras, que recogía la supresión de vallas publicitarias en las inmediaciones de las vías para evitar distracciones a los conductores.

También ha sido objeto de chirigotas, y uno de los asentados en Aragón, en concreto en Peñalba, tiene fama hasta en Hollywood por su protagonismo en la película de Bigas Luna 'Jamón Jamón', en la que se conocieron los ahora marido y mujer Javier Bardem y Penélope Cruz.