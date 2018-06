La Mancomunidad del Bajo Gállego actuará en el río para luchar contra la mosca negra

La Mancomunidad del Bajo Gállego –que agrupa a Zuera, Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego y la entidad local menor de Ontinar de Salz– ha decidido plantar cara a la mosca negra, que el año pasado se convirtió en una auténtica plaga que provocó numerosos problemas. Un estudio de la ribera ha alertado de diez posibles puntos de tratamiento, aunque todavía no se ha empezado a actuar por las tormentas caídas las últimas semanas. Si mejoran las condiciones meteorológicas, la previsión es comenzar a intervenir a partir de este jueves. Zuera, además, quiere actuar para atajar la población de mosquitos, que generó también graves afecciones.

Desde la mancomunidad explicaron que la mosca negra se asienta sobre los cauces de ríos, por lo que el tratamiento debe ser integral en toda esta zona. De esta forma, "no hay que aplicar el tratamiento exclusivamente en un tramo de la ribera, porque las larvas se trasladarían". Marta Abengochea, concejal de Medio Ambiente de Zuera, explicó que el estudio contra la mosca negra ha constatado 10 focos pero, "hasta que no baje el nivel del agua, no se podrá verificar que son los puntos adecuados de tratamiento". Las lluvias han obligado a modificar el calendario de actuación previsto, pero el plan sería empezar este semana.

La Mancomunidad del Bajo Gállego apuesta por una "campaña que debe perdurar en el tiempo con repasos paulatinos de las zonas de tratamiento", y que se pretende ampliar "a otras especies como los mosquitos, aunando fuerzas con agricultores".