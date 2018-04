Los agricultores temen perder mercados a causa de la riada

Las localidades de Alfajarín, Pastriz, Nuez, Fuentes o Quinto, todas ellas cercanas al cauce del Ebro, han sufrido la crecida con miles de hectáreas anegadas que han echado a perder cultivos de cereales de invierno, cebolla, alfalfa o maíz prácticamente "en su totalidad", según indican varias organizaciones agrarias como Asaja y UAGA.

En total, los agricultores hablan de la inundación de cerca de 20.000 hectáreas de cultivos que, "al llevar varios días bajo el agua, hay pocas garantías" de que subsistan.

El mayor "hándicap" de todo esto, a juicio de estas organizaciones agrarias, es la pérdida de competitividad en el mercado por parte de productos de referencia en Aragón como la alfalfa, el cereal de invierno o la cebolla de Fuentes de Ebro (DOP), que tienen un valor "importante" en la zona. "Aquí no va a pasar nada si no tenemos cebolla tan de proximidad un año, pero dejar de abastecer otros mercados hace que otros lo hagan por ti, con la feroz competencia que hay de estos productos", recalca José Manuel Penella, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), quien augura también la pérdida de empleos vinculados a la cosecha. "Al que le toca es muy gordo y es una desesperación tremenda. Es la impotencia de saber que no puedes hacer nada… La cebolla de Fuentes, por ejemplo, tiene un mercado ganado y, si no está, otro lo ocupará", advierte, por su parte, la secretaria provincial de Asaja, Emilia Guillén, quien reivindica la limpieza de los ríos para evitar los daños que ocasionan al sector estas grandes avenidas.

Kilos de cebollas de Fuentes perdidos