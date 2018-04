Guillén defiende que se han desalojado 43 granjas para salvar a los animales de la crecida

En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a Quinto de Ebro, Guillén ha subrayado que en estos días no solo se ha trabajado para salvaguardar los intereses de los cascos urbanos y de las personas, "que era el objetivo prioritario", sino también la vida de los animales.

"La responsabilidad para salvaguardar la vida de los animales es de los dueños de los animales, que son los que tienen la obligación de sacar a sus animales de las granjas donde corren peligro", ha advertido el consejero, para señalar que, en todo caso, en esta semana "se han desalojado 43 granjas procedentes de las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCAs) de Alagón, Quinto, Borja y Zaragoza".

Ha detallado que "no se han podido desalojar cinco granjas que quedaron aisladas", entre ellas, una en Villafranca de Ebro con mil cerdos, que no se pudieron rescatar "porque era sencillamente imposible acceder a la granja, no ha sido un problema de desidia, ni de que el dueño no haya querido hacerlo, sino que era imposible acceder", ha recalcado.

Granjas de vacas

Asimismo, otra granja que no ha sido evacuada es la de vacas lecheras de Remolinos, donde se procedió a desalojar a 200 vacas pequeñas y estos días efectivos de Sarga y de la UME han estado "permanentemente" achicando agua de la explotación para mantener al resto de vacas en buenas condiciones y, de hecho, "se han ordeñado esta mañana y esta tarde, por lo que hay una situación de normalidad" en esta explotación, ha defendido.

En cuanto al estado general de los municipios ribereños, ha afirmado que "ahora hay cierta tranquilidad", aunque los efectivos seguirán en alerta y esta noche la vigilancia será "permanente" en la mota de Quinto "para que no tengamos ningún tipo de sorpresa".

En Pina también se vigilará la mota de refuerzo "que salvaguarda el casco urbano", ha comentado, para detallar que este martes la previsión es que el nivel del río descienda unos 70 centímetros, por lo que se valorará si de los tres niveles de emergencia se rebaja del 2 al 1, ha concluido Guillén.