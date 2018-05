Se buscan apasionados de los animales que quieran unas vacaciones gratis

Cada vez son más los establecimientos hosteleros que se suman al 'pet friendly' , el nuevo sello turístico que facilita a los propietarios de mascotas el viajar con ellas, fomentando la tenencia responsable de animales. Así, restaurantes, hoteles y tiendas turísticas cuelgan el cartel de 'se admiten mascotas' y evitan la difícil decisión de qué hacer con la mascota en vacaciones. Aragón, con sus destinos para viajar con mascotas, y Zaragoza también se unen a este movimiento. Esta última ha puesto especial incidencia en los perros y se ha convertido en 'dog-friendly', una corriente que incluso llega a las oficinas.

Sin embargo, hay quienes lo tienen más complicado y, pese al amor que profesan por sus mascotas, se ven obligados a tener que estar alejados de ellas un tiempo. El gran problema llega cuando hay que plantearse dónde dejar a estos animales. TrustedHousesitters es una web que nació en 2010 para ofrecer la mejor solución posible: la mascota gana al no tener que abandonar la casa a pesar de que su dueño no esté, ya que la mayoría de veterinarios están de acuerdo en que estos animales son más felices en el hogar. Este remedio es igualmente beneficiosa para aquellas personas que quieren viajar y no tienen mucho dinero.

La fórmula es sencilla: la web pone en contacto a aquellas personas que buscan un alojamiento y a propietarios de viviendas que se marchan de viaje dispuestos a ofrecer alojamiento gratuito a cambio de cuidar a la mascota. El viajero se convierte entonces en un 'homesitter', que podrá disfrutar de un lugar donde dormir de forma gratuita. Se trata de una nueva forma para aquellos aventureros que buscan alojamientos alternativos y gratuitos para viajar. Hay opciones de hospedaje en más de 150 países. Eso sí, para estar registrado se requiere el pago de unas cuotas. Una vez dentro de la comunidad, es posible encontrar por ambas partes lo que más se adapta a las necesidades individuales: en función del tiempo de estancia, el tipo de mascota, las reseñas de otras experiencias...