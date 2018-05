Todo lo que no te cuentan de los viajes 'low cost'

Volar al extranjero nunca ha sido tan sencillo como ahora. Gracias a la multitud de aerolíneas ‘low cost’, los viajes a diversos puntos de Europa resultan muy económicos. Normalmente, la gente se deja seducir por sus precios y ni siquiera leen la letra pequeña de estas compras. Sin embargo, la afirmación popular de que lo barato a veces sale caro, en ocasiones se cumple. Además de que suelen tener destino en aeropuertos que se encuentran alejados de los núcleos principales, por lo que luego tendrás que pagar el trasporte hasta allí, ahora casi ninguno incluye en su precio el equipaje de mano. Por lo que estos gastos extra subirán el precio de tu billete.

‘Un alojamiento de ensueño’

Después de buscar por todos los portales de alojamientos a buen precio y ver todo tipo de habitaciones, que rozan los límites entre un sitio 'vintage' y con encanto o uno que necesita una reforma urgente, has encontrado el perfecto e increíblemente barato. Aunque en muchas ocasiones son lo que prometen, en otras nada más llegar recuerdas las fotos de la web y sientes que te encuentras en una realidad paralela. Una buena cámara hace mucho y espacios que parecían enormes, se convierten en cubículos de pocos metros cuadrados en los que tienes que elegir entre abrir la maleta o poder moverte.

Planes alternativos con sello de ‘timo turístico’

Si eres de los que prefieren descubrir la cara más oculta de los sitios que visitas y alejarte de las grandes aglomeraciones de visitantes, con colas interminables para ver los sitios más turísticos, existen multitud de opciones diferentes. Puedes optar por descargarte algún itinerario de internet, por recomendaciones o por explorar tu espíritu aventurero, pero siempre debes tener en cuenta que aunque no sea lo más popular, no tiene por qué ser barato, en ocasiones es al contrario. En el caso de elegir los sitios de comer este es un error común, entras en un bar típico, que no encuentra en la decoración su punto fuerte, pero en el que esperas encontrar comida tradicional y a buen precio. Sin embargo, esta regla no se cumple y terminas con una cuenta que no esperabas encima de la mesa. Para evitar estas desagradables sorpresas es importante fijarse bien en el precio de cada sitio, aunque hayas visto críticas estupendas.