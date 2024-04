Estos son los pueblos de Teruel donde los escolares se quedan sin puente por San Jorge

Este año 2024 no hay puente por San Jorge. El Día de Aragón, 23 de abril, es festivo en toda la Comunidad y cae en martes, pero la víspera es laborable para la mayoría de los aragoneses. Algo muy distinto ocurre si hablamos del calendario escolar. En Teruel, el lunes 22 de abril no está marcado como festivo escolar. Sin embargo, 193 municipios de la provincia solicitaron a Educación que este día fuera festivo para los alumnos y profesores de enseñanzas obligatorias. En la ciudad de Teruel, por ejemplo, el Ayuntamiento eligió como días no lectivos locales el 18 de marzo y el 22 de abril.

Solo 43 localidades de toda la provincia mantienen el 22 de abril como día con clase para los escolares:

Castelserás

Mas de las Matas

Montalbán

Mora de Rubielos

Sarrión

Albarracín

Alcañiz

Bello

Odón

Mazaleón

Fuentes Claras

Iglesuela del Cid

Bordón

Castellote

Cuevas de Cañart

La Fresneda

Valjunquera

Berge

Cañizar

Olivar

Ejulve

Linares de Mora

Mosqueruela

Puerto Mingalvo

Perales

Argente

Camañas

Galve

Pancrudo

Visiedo

Samper de Calanda

Vinaceite

Alcalá

Camarena

Fuentes de Rubielos

Puebla del Valderde

Rubielos de Mora

Valbona

Torrelacárcel

Villafranca del Campo

Villarquemado

¿Hay puente escolar por San Jorge en Huesca y en Zaragoza?

En toda la provincia de Zaragoza (incluida la capital), el 22 de abril es día no lectivo, aunque algunos municipios como Villafranca de Ebro o Tabuenca decidieron cambiar esta jornada sin clase por otra festividad local. En la provincia de Huesca ocurre al contrario: el 22 de abril es día de colegio en todos los municipios menos en Huesca capital, donde el Ayuntamiento lo incluyó como día no lectivo por San Lorenzo (festividad que cae en agosto).

Por qué no hay puente escolar en algunos pueblos de Aragón

Según indica la resolución del 31 de marzo de 2023 de la Dirección de Planificación y Equidad del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón publicada en el BOA, los días festivos nacionales y autonómicos para el curso escolar 2023-2024 en todo Aragón son: 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre de 2023; 1 de mayo y 23 de abril de 2024. A estos días hay que sumar los dos días no lectivos que fija cada provincia:

En la provincia de Huesca : viernes 13 de octubre de 2023; jueves 7 de diciembre de 2023; jueves 15 y viernes 16 de febrero de 2024.

: viernes 13 de octubre de 2023; jueves 7 de diciembre de 2023; jueves 15 y viernes 16 de febrero de 2024. En la provincia de Teruel: viernes 13 de octubre de 2023; jueves 7 de diciembre de 2023; jueves 15 y viernes 16 de febrero de 2024.

viernes 13 de octubre de 2023; jueves 7 de diciembre de 2023; jueves 15 y viernes 16 de febrero de 2024. En la provincia de Zaragoza: viernes 13 de octubre de 2023; jueves 7 de diciembre de 2023; lunes 4 de marzo de 2024; y lunes 22 de abril de 2024.

La normativa especifica también que los ayuntamientos pueden sustituir los días no lectivos provinciales "con el fin de ampliar las festividades locales o celebrar otras propias". Cada localidad puede añadir dos festividades locales al calendario escolar, previa comunicación al Servicio de Provincial de Educación, y si estas festividades ya están marcadas como día no lectivo, pueden ser sustituidas por otras.

Así lo han hecho hasta 193 municipios turolenses que solicitaron al Gobierno de Aragón que el 22 de abril fuera considerado día no lectivo. De esta forma, los escolares volverán a tener cuatro días seguidos de fiesta desde el viernes 19 de abril hasta el día 24 que se reabrirán los colegios.