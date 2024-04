¿Por qué tienen puente los escolares por San Jorge en Zaragoza y no en Huesca y en Teruel?

Con la Semana Santa en el recuerdo, los estudiantes aragoneses afrontan el último trimestre del calendario escolar. El mes de abril arranca con días más largos que invitan salir y disfrutar del aire libre. Volver a las clases cuesta, y las familias y los escolares miran el calendario contando los fines de semana y los días festivos que todavía quedan antes del verano. Uno de ellos, el más cercano, es el 23 de abril, San Jorge, el Día de Aragón.

El calendario laboral marca como festivo el martes 23 de abril en todo Aragón, pero no ocurre lo mismo con el lunes 22, que es un laborable en las tres provincias. Sin embargo, el calendario de la provincia de Zaragoza tiene pintado en rojo este goloso puente para los escolares y profesores. La razón de que el 22 de abril solo sea festivo en Zaragoza es que es uno de los cuatro días no lectivos de ámbito provincial fijados por Educación para esta provincia, pero no para Huesca y Teruel.

En Zaragoza los escolares no tendrán colegio el 22 de abril, y tampoco han ido a clase este curso el 13 de octubre, el 7 de diciembre y el 4 de marzo. En Huesca y Teruel, el 13 de octubre y el 7 de diciembre de 2023 tampoco fueron lectivos. Sin embargo, estas dos provincias optaron por unir sus dos festivos para un puente largo en febrero que coincidió con la Semana Blanca en Huesca y los medievales en Teruel.

Los días festivos y no lectivos por San Jorge en Aragón



Lunes 22 de abril: no lectivo escolar en todos los pueblos de la Provincia de Zaragoza, incluida la capital

Martes 23 de abril: festivo en las tres provincias aragonesas Zaragoza, Huesca y Teruel.

Calendario escolar: días no lectivos en Zaragoza, Huesca y Teruel



El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón establece cuatro días no lectivos de ámbito provincial que se suman a los festivos comunes en todo Aragón (6 de enero, 23 de abril, 28 de marzo y 29 de marzo, 1 de mayo)

En Huesca y Teruel los días establecidos como no lectivos provinciales son el jueves 15 y el viernes 16 de febrero, a los que se suma el 13 de octubre y el 7 de diciembre.

En Zaragoza provincia los cuatro días no lectivos son el 13 de octubre, el 7 de diciembre y además el 4 de marzo y el 22 de abril (los dos lunes que preceden a la Cincomarzada y al Día de San Jorge).