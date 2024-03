Juicio por quedarse con 186 euros de lotería a beneficio de niños con síndrome de Angelman en Teruel

La Asociación Martina Es Mi Ángel ha llevado ante los tribunales a una persona de Teruel que, según denuncia esta entidad, se quedó con 186 euros correspondientes a la recaudación de lotería de Navidad que había vendido a beneficio de la Asociación, que presta apoyo a niños con el síndrome de Angelman. Esta enfermedad rara provoca retraso mental y motor, problemas de conducta y ausencia de habla, entre otros problemas.

Según la asociación denunciante, una persona conocida que se ofreció a vender lotería de Navidad en solidaridad con los niños con Angelman recibió talones con décimos de los que vendió participaciones por importe de 186 euros, una cantidad que nunca fue entregada a Martina Es Mi Ángel. Esta entidad, que fue creada por los padres de una niña con Angelman de Teruel, Martina Utrillas, se dedica a paliar las consecuencias de la enfermedad en los pequeños y a apoyar la investigación para buscar una cura actualmente inexistente.

El padre de Martina Utrillas y presidente de Martina Es Mi Ángel, David Utrillas, ha explicado tras el juicio celebrado este martes en los juzgados de Teruel, que no puede permitir que alguien "juegue" con su hija. Utrillas denunció el pasado febrero la supuesta apropiación de la recaudación de la lotería de Navidad. Ha recordado que recurrió a la vía judicial "tras múltiples intentos" de recuperar el dinero y "viendo que sólo había excusas y que no había manera" de resolver la situación de forma amistosa.

La persona denunciada no compareció en el juicio, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Teruel."

"Creemos -continúa David Utrillas en una declaración colgada en las redes sociales- que ha pasado una línea que no debía pasar. Delinquir y engañar a personas está mal, pero jugar con el dinero que se utiliza para las terapias de Martina y su evolución, no se hace. Y No se lo vamos a permitir a nadie."