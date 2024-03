El despegue del Nudo Mudéjar apremia a la A-68, que acumula año y medio sin avances

"Corre ya muchísima prisa". El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, resume en cuatro palabras la urgencia que para el Bajo Aragón supone el desarrollo de la futura autovía A-68 entre Zaragoza y Alcañiz hasta el Mediterráneo. Una premura que se intuye ya a través de las cifras que anuncian los dos grandes proyectos energéticos de la zona cuya tramitación ambiental camina casi en paralelo, el Nudo Mudéjar y el Catalina; ambos tienen Andorra como sede, pero su impacto es supracomarcal y abarca casi 2.000 kilómetros cuadrados, todo el noreste de la provincia.

Del impacto en la movilidad y la logística en la zona dan cuenta dos datos: la fábrica de hidrógeno de Catalina prevé aparcamiento para unos mil vehículos y el Nudo Mudéjar necesitará otros tantos exclusivamente para su construcción. De ellos, un porcentaje importante serán pesados. "Llevamos años de retraso casi sin ningún avance con la autovía. Es necesario que el Gobierno central acelere el proyecto", resalta el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan. "La inestabilidad en el Gobierno tiene estos efectos", resume.

Porque con el mes de marzo ya ha entrado los presupuestos generales están prorrogados del año 2023, ejercicio que no fue positivo para el desdoblamiento de la N-232. En realidad, desde que en verano de 2022 se adjudicó la redacción del tramo de autovía del entorno de Alcañiz, no hay nuevas novedades en la infraestructura. "Creo que en el Bajo Aragón, y en todo Aragón, todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia que tendrá esta autovía", apostilla Antonio Santa Isabel. "Va a ser un antes y un después, y la necesitamos lo antes posible", remacha.

El presidente de la Cámara refiere la evolución económica y demográfica del entorno de Teruel capital en cuanto se puso en marcha la autovía A-23, que comunica Zaragoza y Valencia. "Desde entonces, se ha interrumpido la pérdida de población que había en Teruel". Acompañaron a la infraestructura iniciativas empresariales y proyectos como el aeropuerto industrial que dotaron la autovía de contenido. "Ese mismo efecto tendrá en el Bajo Aragón". De hecho, matiza Santa Isabel, en realidad los proyectos empresariales ya van por delante del desdoblamiento.

Hasta tal punto es necesaria una vía de alta capacidad en la zona, que el presidente de la Cámara de Teruel defiende incluso algún tipo de solución alternativa, o provisional. "¿Por qué no un ‘dos más uno?". Se refiere Santa Isabel a la puesta en servicio de un tipo de carretera poco conocida en España y más común en el resto de países europeos, consistente en una calzada de tres carriles, uno de ellos central para facilitar adelantamientos para los dos sentidos de la marcha. "Hasta dentro de al menos diez años parece que no tendremos autovía, y vamos a necesitar mejoras mucho antes", asegura.

Hace referencia Santa Isabel a un tramo -dos cruces en concreto-, a la altura de La Puebla de Híjar y en el Regallo. Son los accesos a los dos nodos industriales clave del desarrollo energético previsto en la zona. "Que avance. Nos da igual por dónde, y desde dónde. Pero que se haga la autovía", demanda el alcalde de La Puebla, Pedro Bello. "Tenemos más trabajadores en el polígono, y tendremos nuevas fábricas", anuncia.

Es casi el primer efecto visible de una "magnífica noticia", como ha calificado este domingo en Alcañiz el expresidente aragonés Javier Lambán la coincidencia administrativa de los proyectos Catalina y Nudo Mudéjar en el tramite medioambiental. A esa cita, de momento, no acude la A-68.