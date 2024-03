¿Cuáles son los edificios más altos de Teruel y por qué miden lo mismo?

Un total de 122 escalones para contemplar una bella estampa panorámica de Teruel. O lo que es lo mismo, subir una altura de 40 metros. Es lo que mide uno de los edificios más altos de la capital turolense: la sorprendente Torre del Salvador, una construcción de arquitectura mudéjar turolense del siglo XIV con funciones de puerta de acceso a la ciudad.

Dicha torre forma parte del conjunto mudéjar que fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1986. Fue el primero de estos monumentos en ser objeto de una restauración integral y en acondicionarse para ser visitado, con un centro de interpretación de la arquitectura mudéjar como hilo conductor. Y hay que resaltar que cada vez son más los turistas que quieren conocerla.

También unos 40 metros es lo que mide la Torre mudéjar de San Martín -en la plaza de Pérez Prado enfrente de la calle de los Amantes- siendo el otro edificio de más altura. Eso es así gracias a que el terreno en el que se asienta es más elevado.

No obstante, a la del Salvador su emplazamiento -que unía los portales de Guadalaviar y Zaragoza, pasando por la plaza del Torico- le confiere una identidad histórica que otras torres mudéjares no conservan actualmente. En cuanto a estructura y decoración, es similar a la Torre de San Martín de Teruel. Se tiene constancia documental de que en 1277 el Obispo de Zaragoza autoriza la recaudación de fondos para la construcción de la iglesia y su campanario. Su cronología más tardía se refleja en las novedades de su estructura, ya que se eleva sobre una bóveda de crucería -y no de cañón apuntado como las anteriores- y en un mayor desarrollo de la decoración exterior.

Quien la visite por primera vez se quedará fascinado por los abundantes elementos cerámicos de su bello exterior. Las cerámicas se colorearon de verde con óxido de cobre, y de blanco con barniz de estaño, al tiempo que se vidriaban con barniz de plomo, desplegando un amplio repertorio de formas: azulejos cuadrados y romboides, platos y discos, espigas encajadas, columnillas y estrellas de ocho puntas.

Está compuesta por dos torres, imitando la estructura de un minarete almohade: la exterior de ladrillo y la interior de mampostería de yeso. Entre ambas quedan las escaleras, con la torre interior dividida en tres pisos en altura y cubiertas (una con bóveda de crucería y otras dos con cañón apuntado). Esta disposición va coronada en lo alto por el cuerpo de campanas. Cabe indicar que la iglesia anexa del Salvador se hundió en 1677 y fue sustituida por otra barroca a finales del XVII.

Detalle de la Torre del Salvador por dentro. Territorio Mudéjar

Horarios y precios para visitar la Torre de El Salvador de Teruel

Se puede visitar en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30. Advertir que está cerrada los lunes por la tarde. En cuanto a su coste, la entrada normal son 3 euros y la reducida, 2,5 (para niños de 7 a 15 años y mayores de 65; para los menores de siete, es gratis). Asimismo, los grupos de más de 20 personas necesitan hacer una reserva anticipada, tal y como se recoge en su página web.

La Torre de El Salvador alberga en sus tres salas interiores y el campanario elementos expositivos para la interpretación de la arquitectura mudéjar. "El fenómeno social en que nace, así como los materiales y procesos constructivos que la convierten en el único tipo de arte exclusivamente español, cuyo máximo exponente se alcanzó en la ciudad de Teruel", detallan. En la sala tres se puede contemplar una maqueta a escala de Teruel en el s. XIV.