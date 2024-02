El director de la Escuela de Hostelería de Teruel amenaza con dimitir si no se regulariza la situación de la plantilla

El director de la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel desde 2022, Luis Berzosa, amenaza con dimitir si el Departamento de Educación no regulariza la situación de ocho trabajadores del centro con contratos laborales indefinidos no fijos. Se trata de personal heredados de cuando la Escuela era un organismo privado y que no se han incorporado a la plantilla “orgánica” del establecimiento una vez la titularidad pasó a ser del Gobierno aragonés.

El director ha reclamado durante dos años consecutivos que las ocho plazas que ocupan trabajadores que ya desempeñaban su labor antes del traspaso a la DGA pasaran a formar parte de la plantilla oficial del centro mediante una oferta pública de empleo. En el presente curso, reiteró la demanda ante la Dirección Provincial de Educación y ante la Dirección General de Personal, sin resultado.

Luis Berzosa considera “necesario” completar la “plantilla jurídica” de la Escuela de Hostelería de Teruel, pero las respuestas de la Dirección Provincial son evasivas al respecto. Actualmente, la cobertura de las necesidades de personal con personal estable es del 25%, un porcentaje que considera “a todas luces insuficiente”. Reclama la incorporación a la plantilla “orgánica” de siete profesores que ahora prestan servicio como personal laboral indefinido no fijo, lo que elevaría el porcentaje de estabilidad del personal docente hasta el 50%, todavía “escaso”, según Berzosa, pero con un notable avance sobre la situación actual.

El director de la Escuela acaba de presentar una queja ante el Justicia de Aragón para que inste al Ejecutivo aragonés a cumplir la normativa que “el mismo desarrolla” en materia laboral porque la situación actual genera “inseguridad jurídica tanto para los propios trabajadores en dicha situación como para el resto de la comunidad educativa”. El quejoso considera que la DGA no debe “eludir su propia responsabilidad” en la función pública.

Desde el Departamento de Educación indicaron que cuando la Escuela se convirtió en un centro público se integró a la plantilla existente “como personal laboral indefinido no fijo” y se ha procedido a su paulatina sustitución por funcionarios. “Desde 2014, se han ido creando plazas de funcionario y solo restan ocho indefinidos no fijos. Este Departamento, al igual que sus predecesores, apuesta por continuar con la transición ordenada de estos puestos, con visos de jubilación entre dos y cinco años. Lo contrario, serían despidos improcedentes con las indemnizaciones que conllevaría”, aclaró una portavoz de la Consejería.

La Escuela de Hostelería inicio su labor formativa en el curso 1994-1995 como centro privado, pero en el curso 2001-2002 empezó a impartir titulaciones oficiales. En el curso 2014-2015, pasó a ser de titularidad del Gobierno aragonés y desde el curso 2019-2020 es un centro de Formación Profesional a todos los efectos.

La formación ofrecida ha permitido mejorar la capacitación profesional en la hostelería turolense y cubrir sus necesidades de mano de obra especializada, además de mejorar la calidad de la oferta en general.