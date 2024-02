La DGA invertirá en Teruel más de 100 millones para arreglar 330 kilómetros de carreteras

Los 12 kilómetros de la A-1410 que separan Castelserás de la rotonda de Las Ventas de Valdealgorfa serán el próximo mes de junio el punto de arranque de las obras del Plan de Carreteras del Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel, un programa que se desarrollará durante dos años y medio.

Para entonces, en 2027, y salvo imprevistos, habrán sido remodelados y actualizados un total de 330 kilómetros de carreteras autonómicas en la provincia, divididos en una decena de actuaciones algunas de las cuales entroncarán con el Bajo Aragón zaragozano. La A-1410 de Castelserás a Las Ventas de Valdealgorfa vertebra la zona del Mezquín y lleva esperando su turno desde hace más de diez años.

"Es una actuación muy esperada", resume el alcalde de Torrecilla de Alcañiz, José Miguel Celma, quien destaca que la reforma de la A-1410 transformará por completo la travesía que recorre su municipio. "Ya están trabajando en la preparación de los terrenos para las obras", anuncia, entusiasmado, el regidor. La DGA espera firmar los contratos de adjudicación de esta carretera a lo largo del mes que viene.

"No hay tiempo que perder"

El Gobierno de Aragón invertirá 111 millones de euros en impulsar esta plan de carreteras en Teruel para la mejora de 330 kilómetros. "No es exactamente el programa que nosotros hubiéramos hecho", señala el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio. "Pero lo hemos asumido porque no hay tiempo que perder. Se trata de un plan que llega tarde, ya que no se hicieron las inversiones entre 2013 y 2024 y modificar el proyecto a estas alturas hubiera retrasado más el inicio de las obras", aclara.

Cuatro actuaciones importantes

Cuatro son las obras más complejas del programa y entre todas ellas concentrarán dos tercios del presupuesto. Una de ellas se desarrollará en la A-226, que vertebra Gúdar y el Maestrazgo y que se lleva 33 millones. Esta carretera verá remodelado por completo su tramo entre Teruel y Cedrillas. Se actuará en las travesías de Cedrillas, Monteagudo del Castillo, Allepuz, Villarroya, Fortanete, Cantavieja y Mirambel.

Otra de las actuaciones se sitúa en la A-1512 de Teruel a Orihuela del Tremedal, con nuevas travesías en Gea de Albarracín, Albarracín, Torres y Noguera, con un total de 20 millones de inversión. Otros 16 millones van a la carretera que une Sarrión, Mora de Rubielos y Allepuz, con nueva variante en Mora de Rubielos y una travesía en La Virgen de la Vega.

Por último, una partida de 21 millones aguarda para las vías de las villas mineras, la A-1401 y la A-1402, incluidas dos travesías para Alloza y Oliete y una reforma integral del sinuoso tramo que las une.

Por otro lado, La mejora de la A-231, que vertebra el Matarraña, comenzará una vez se determine por dónde irá la variante de Valderrobres, que está a la espera de que se resuelva el estudio informativo que defina su recorrido entre los tres trazados propuestos. Además, el Plan de Carreteras para Teruel incluye la remodelación del medio kilómetro de tramo urbano de la A-1409 de Alcañiz a Castelserás.