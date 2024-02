La entrega de las medallas de los Amantes más concurrida abre las puertas a los recién casados

La gala de entrega de las medallas de Los Amantes, que premian 10, 25 y 50 años de vida en pareja, se celebró ayer en la edición más concurrida desde que se puso en marcha esta tradición, hace medio siglo, por el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT). El récord de matrimonios homenajeados con el galardón, 85, se ha traducido en una iglesia de San Pedro abarrotada, porque la mayoría de las parejas galardonadas acudieron acompañadas de familiares y amigos.

En los bancos destinados a los matrimonios llegados de toda España que han recibido las medallas de bronce, plata y oro –por 10, 25 y 50 años de vida en común– se ha vivido con emoción y nerviosismo la ceremonia de entrega de las figuras que representan las manos de Los Amantes de Teruel. También se han otorgado galardones honoríficos, como el que celebró los 75 años de existencia del Instituto de Estudios Turolenses –recogido por su directora, Inmaculada Plaza–, los 200 años de la Policía Nacional –recibido por el comisario jefe, Fernando Mencia– o los 10 del aeropuerto –que ha recogido su director, Alejandro Ibrahim–.

Durante la presentación del evento, patrocinado por el Ayuntamiento de Teruel, el presidente del CITT, Antonio Santa Isabel, ha adelantado que, "para cerrar el círculo", en la edición de 2025 se incorporará como novedad la entrega de medallas a matrimonios que acaben de formalizarse. Santa Isabel añadió que con esta incorporación los galardones "acompañarán a las parejas desde el primer minuto".

Los matrimonios galardonados han recogido con emoción las medallas. Delfina Muñoz, que ha recibido con su marido, Fermín Muñoz, el colgante en la categoría de oro por 50 años de vida en pareja en Zaragoza se mostró conmovida. "Casi no puedo hablar de lo emocionada que estoy. Me ha hecho mucha ilusión, más de lo que me imaginaba", ha reconocido. Su receta para medio siglo de convivencia ha sido "respeto, amor y muchísima paciencia".

Isabel María Sender y Virgilio Traid, un matrimonio de Teruel, también han recogido la medalla de oro. Ambos calificaron el momento de "emocionante". El mismo galardón ha correspondido a Manuel Massó y Guadalupe Giner, también turolenses. Manuel ha explicado que ya festejaron los 50 años de vida marital con la familia y hoy ha sido "una prolongación de la celebración".

La gala incluyó la entrega de una medalla de plata al actor y presentador José Antonio "Andoni" Ferreño y el nombramiento como «embajador» de Los Amantes del cantante José Ramón Julio Márquez "Ramoncín".

Ramoncín: «Es bonito ver matrimonio con 50 años de convivencia»

José Ramón Márquez "Ramoncín" es desde ayer "embajador" de las medallas de Los Amantes. Ha sido nombrado por el Centro de Iniciativas Turísticas (CITT), pero ha reconocido no tener muy claros "los derechos y deberes" de este cargo honorífico. El que fuera pionero del movimiento punk en España considera "muy bonito y extraordinario ver a parejas con 50 años de matrimonio" llegadas a Teruel de "cualquier rincón de España". No ha visto ninguna incoherencia entre su labor "institucional" actual y su pasado rockero y rompedor, porque ambos se rigen por el mismo principio, "la libertad".

La presencia de Márquez no ha sido la única nota musical de la gala del CITT porque el cantante de Fórmula V, Francisco Pastor, y su esposa, Milagros Moreno, han recibido la medalla de oro por 50 años de matrimonio. Pastor ha puesto en pie al publico que llenaba la iglesia de San Pedro al interpretar algunas de sus canciones más populares, que se remontan los años sesenta y setenta del siglo XX. El público, talludito en su imensa mayoría, las ha coreado con entusiasmo.