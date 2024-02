Sofía y Lidia, las estudiantes que brillan en Utrillas: “Me encantaría crear mi propia empresa en las Cuencas Mineras”

Sofía Cao y Lidia Piris han empezado sus respectivas carreras universitarias con buen pie o, al menos, con el apoyo económico del Ayuntamiento de la localidad que les ha visto crecer: Utrillas. Son las dos estudiantes que consiguieron el año pasado los mejores expedientes académicos del IES Fernando Lázaro Carreter en el segundo curso de Bachillerato, por lo que han recibido cada una una beca municipal por valor de 900 euros que hará más llevaderos los múltiples gastos que se generan al salir a estudiar fuera de casa.

Ambas se muestran muy agradecidas por la distinción, un gesto del Consistorio, dicen, que refuerza todavía más sus lazos con la localidad turolense, a la que califican como “muy bonita” y a la que quieren ayudar en un futuro para que cuente cada vez con más gente joven y más oportunidades de trabajo.

“Me encantaría crear mi propia empresa en la comarca Cuencas Mineras y, si puedo, volveré para cumplir este objetivo”, afirma Sofía Cao, que estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Valencia. Relata con ilusión que desde que este martes recibió la beca, “todo el mundo me está felicitando”.

Sofía explica que la beca le da “ánimos” para seguir estudiando como lo ha hecho hasta ahora y destaca que, a su juicio, esta subvención del Ayuntamiento de Utrillas puede ser un aliciente para que otros jóvenes de la zona no abandonen su formación académica. “Es una buena motivación para seguir adelante y conseguir entrar en la Universidad”, añade la joven.

A Sofía le preocupa que Utrillas no atraviese su mejor momento demográfico. “Me da mucha pena que se vaya gente del pueblo, es una lástima, por eso tengo ilusión en montar una empresa y generar empleo destinado a los jóvenes”, sostiene.

Fuerte inversión

Lidia Piris, la menor de tres hermanos, admite que le hubiera resultado “más complicado” instalarse en Zaragoza para poder ir a la Universidad sin contar con la beca municipal. Comparte piso con otros compañeros y es consciente, “de la fuerte inversión que tienen que hacer las familias para que sus hijos avancen en su formación”.

Lidia cursa Terapia Ocupacional en la Universidad de Zaragoza y dice estar entusiasmada con los estudios elegidos. “Me permitirá ayudar a pacientes que se encuentran con limitaciones tras una enfermedad y tienen que adaptarse a su nueva situación”, explica.

Como su compañera, también piensa en regresa a Utrillas si tuviera oportunidad para ello. “Allí está mi casa y es una localidad que a mí me parece preciosa”, subraya. Señala que siempre tuvo a sus hermanos, también muy buenos estudiantes, como ejemplo a seguir, y que en todo momento contó con el apoyo de sus padres y su abuelo. “Ellos me han enseñado que estudiar me puede llevar a grandes logros”, afirma.

Para el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, los jóvenes son “el futuro de este municipio” y por eso defiende la importancia de conceder becas que faciliten el acceso a la educación. “Tenemos que cuidarlos y ayudarles en su formación”, destaca. El Consistorio minero reconoce a sus mejores estudiantes con la concesión de una ayuda desde hace ya 17 años.