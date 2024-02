Sergio Iborra, autor el cartel de Las Bodas de Isabel de Teruel: "Si me vistiera de medieval, sería de mendigo"

Acaba de ganar el concurso del cartel anunciador de Las Bodas de Isabel de Segura, que se celebrarán en Teruel a partir del próximo día 15, y también se encargará de anunciar la Semana Santa de la Ruta del Tambor, dos de las fiestas turolenses más multitudinarias. ¿Se le da particularmente bien la provincia en este 2024?

Ha sido casualidad. He tenido suerte.

¿Cuál cree que es la clave de su éxito?

Pues sobre todo el trabajo, mucho trabajo. Dedicarle muchísimas horas al diseño. Y, aparte, yo tengo una dilatada trayectoria profesional. No hay otra explicación que el trabajo.

Algo tendrá que ver su estilo en su buena racha.

Básicamente, a mí me gusta utilizar siempre un estilo de trazos muy rectos, todo muy limpio. Prefiero manejar fondos blancos y trabajar el color, que tenga mucho predominio y sobre todo procesar mucho para conseguir un estilo minimalista.

Hablando de estilos, ¿qué le parece la agria polémica que se ha generado a raíz del cartel de la Semana Santa de Sevilla?

Me parece una controversia sobredimensionada. El cartel que ha generado la polémica es una apuesta novedosa dentro de una cartelería de la Semana Santa sevillana que era muy clásica. A mí me parece una buena idea, que abre la mentalidad del espectador y que puede atraer a un público más amplio de lo habitual.

¿Cuál es la idea que quiere transmitir con su cartel de Las Bodas de Isabel de 2024?

Lo que más me llamó la atención cuando estuve documentándome sobre Las Bodas de Isabel fue la gran cantidad de gente que participa de la fiesta ataviada con la vestimenta medieval para recrear el siglo XIII. Pensé que eso tenía que reflejarlo en el cartel de alguna manera. Por eso aparecen en el diseño ganador un sinfín de personajes que para mí son los más icónicos de toda la representación

¿Pero no le parece que los verdaderos protagonistas de la representación, Diego de Marcilla e Isabel de Segura, pierden presencia?

Lo típico era poner en el cartel solo a los Amantes de Teruel. Pero vi que había la posibilidad de incorporar a muchos más personajes. Me documenté. Me vi un montón de vídeos de Youtube. Gracias a esa herramienta, con la que trabajo mucho, pude captar la esencia de la fiesta. Por ejemplo, incluyo en la escena al obispo, que es un personaje muy característico en Teruel y que llama bastante la atención dentro del cartel.

¿A través de sus referencias documentales y de Youtube qué imagen de la fiesta de Las Bodas tiene?

Me parece que cuando estás allí te trasladas a la época medieval. Me dio esa sensación. Es increíble la gran cantidad de personas que van ataviadas con estética medieval. Me quede alucinado. No me esperaba tanta participación popular. Me la imagino como volver a la Edad Media.

¿Conoce la leyenda en la que está inspirada la fiesta, Los Amantes de Teruel?

Sí, la conozco perfectamente. Aparte, yo he tenido la suerte de ir al museo de Los Amantes que hay en la ciudad. Me he empapado un montón de la leyenda. Ya había estado en Teruel previamente y la conocía.

¿Y qué le parece como argumento festivo?

Creo que tiene un trasfondo muy bonito. Al final... si no hay amor ¿qué más nos queda, no? Me parece una historia romántica superbonita. La verdad es que me gusta mucho.

¿Va a venir este año a vivir la fiesta de Los Amantes en directo?

Estoy obligado a ir este año, sí o sí. Quiero palparla de cerca, claro que sí.

¿Se vestirá de época?

No, ahí ya no llego (ríe). Iré con la familia a disfrutar, pasearme por las calles de Teruel y ver in situ la fiesta.

¿Si tuviera que vestirse de época medieval, qué personaje le gustaría recrear?

Me apetecería mucho ser un miembro de la plebe, del pueblo llano, de los pobres que van por ahí medio mendigando y sacrificados a causa de los poderosos. Me veo ahí más que con un cargo importante. Nada de figurar.

Si hubiera vivido en el siglo XIII, la época de Los Amantes de Teruel ¿qué oficio le hubiera gustado desempeñar?

Algo relacionado con el arte, sin duda. Igual hubiese trabajado la madera o el hierro para crear arte, que es lo que me gusta.

¿No preferiría ser miniaturista, para representar una historia con imágenes, como los cartelistas del siglo XXI?

Sí, sí. Eso estaría bien.