Teruel tendrá 10 nuevas viviendas de alquiler asequible y bajo consumo en calefacción

Trescientos setenta euros al mes que incluyen el gasto de la calefacción. Esto es lo que paga María Blasco, una vecina de Teruel, por residir con su pareja en una de las viviendas rehabilitadas por el Gobierno aragonés en el Parque de Maquinaria de la ciudad y destinadas a alquiler asequible.

La capital turolense cuenta en la actualidad con 20 pisos de estas características ya en funcionamiento en dicha zona, en la Carretera de Alcañiz, junto al Campus universitario, y en este 2024 la DGA elaborará el proyecto de otros 10 con el objetivo de que estén listos para ser ocupados en 2026. La inversión se elevará a 1,3 millones de euros y su financiación correrá a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel, el Fite, que nutren a partes iguales la DGA y el Gobierno central.

Así lo ha anunciado este martes en Teruel el vicepresidente del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, quien, acompañado por la directora general de Vivienda de la DGA, María Pía Canals, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico rehabilitará muchas más viviendas de las realizadas en los últimos años.

"Nos vamos a centrar en la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal en el mundo rural y en zonas con un grave riesgo demográfico", ha dicho Nolasco, que ha calificado de "cifra desastrosa y vergonzosa" las 86 casas acondicionadas en Aragón en los últimos ocho años.

"Estoy encantada con mi casa"

María Blasco se muestra "encantada" con su casa. "Llevaba años viviendo de alquiler; tras la pandemia sufrí un Erte y se me complicaron las cosas económicamente, por eso, cuando me salió esta oportunidad, no lo dudé y solicité el piso", explica.

Como el resto de las 20 viviendas del Parque de Maquinaria, la de María ha sido reconocida como 'altamente eficiente'. Los pisos se calientan y enfrían en verano mediante una bomba eléctrica que renueva constantemente el aire y cuyo consumo energético es mínimo. Los pisos están adaptados a personas con movilidad reducida y para entrar a ellos tienen preferencia personas con discapacidad, familias monoparentales o numerosas.