Alcañiz perdió un tercio de sus visitantes estivales en 2023 al quedarse sin Moto GP

"Seguimos siendo circuito de Mundial". El director gerente de Motorland, Miguel Ángel Cobo, resumía poco antes del último Consejo de Administración de Ciudad del Motor de Aragón el balance de actividad de la instalación en este 2023 en el que, por vez primera desde 2010, Alcañiz no ha acogido el Gran Premio de Aragón del Campeonato del Mundo de Motociclismo.

No perdió Motorland ensayos, pruebas, test ni alquileres de pistas durante el año y ha mantenido el circuito en marcha durante más del 70% del calendario anual. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya habido impacto por la ‘rotación ibérica’ –dos de los cinco circuitos de España y Portugal no organizan Moto GP cada año–. Lo cuenta el director del Parador de Alcañiz, Alberto Hernández, al frente de un establecimiento de referencia para los equipos participantes en el Mundial de motociclismo. "Lo hemos notado, y se ha notado en toda la ciudad". En facturación, como principal referente. En segundo lugar, en la propia organización, venta y gestión hotelera y hostelera, de tal manera que ha sido necesario reenfocar y desestacionalizar la oferta turística de la zona.

Por ello Hernández no tiene dudas: "Alcañiz y el Bajo Aragón necesitan la Moto GP y estamos confiados en que la vuelta de la competición el año que viene servirá para recuperar la actividad que trae". La sensación es común en hoteles, bares, restaurantes, comercios… Y una aplicación del Instituto Nacional de Estadística permite medir el impacto de la ausencia. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, el INE viene publicando cada mes, desde 2019, una medición de los movimientos registrados dentro de España y provenientes de países extranjeros a través de la geolocalización de los teléfonos móviles de los viajeros. Esa medición cifra un total de 16.236 visitantes a Alcañiz en los meses de agosto y septiembre de 2023; son los que corresponden con la temporada alta de turismo en la ciudad coincidente con las fiestas patronales, sus semanas previas y los eventos motociclistas de Motorland, este año únicamente el Mundial de Superbikes.

El mismo informe del INE registró en el mismo periodo del año anterior, éste sí con Moto GP, un total de 22.606 geolocalizaciones. Lo que implica una reducción de visitantes de un 28%.

Campeonato de Superbikes disputado el pasado septiembre. Motorland

La medición del INE refiere que más del 80% de los visitantes localizados en Alcañiz provienen del resto de España, en especial de Cataluña, la Comunidad Valenciana, el resto de Aragón y Madrid. Aquí es donde más se ha notado el descenso de visitantes, pues las cifras de extranjeros, en particular italianos y franceses aficionados a las Superbikes, han registrado escasa variación. En todo caso, si se comparan los registros con los del año 2019, el descenso de visitas aún ha sido más considerable.

La combinación de grandes premios con restricciones por la pandemia y la rotación del 2023 ha provocado que, entre agosto y septiembre de 2023, Alcaniz atrajera la mitad de visitantes que en los mismos meses de 2019. Aquella décima edición de Moto GP centralizó 29.468 visitantes. Fue la última gran fiesta del motociclismo antes de que la covid reorientase la organización de eventos multitudinarios. El Bajo Aragón espera volver a esos tiempos. "Y pondremos todo nuestro esfuerzo en ello", se compromete el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

"No nos lo podemos permitir"

"No podemos permitirnos volver a perder la Moto GP". Estevan recuerda que la colaboración de todas las instituciones, empezando por "el compromiso del consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco" será la clave para que Aragón no vuelva a rotar. Confirma el alcalde un convenio con Dorna para asegurar el Gran Premio hasta 2026. Y se pone deberes para el próximo mes de septiembre, el momento en el que Alcañiz volverá a rugir con las motos de alta competición: "Centraremos esfuerzos en el arreglo y la mejora de los accesos al circuito", una amplia red de caminos y viales rurales que es muy utilizada por esos miles de visitantes que llenan el Bajo Aragón durante las fechas del mundial.

Septiembre, el plato fuerte de la programación

La configuración del calendario de eventos de Motorland Aragón para este 2024 vuelve a concentrar en el mes de septiembre los platos fuertes en cuanto a competición y afición para el trazado alcañizano. El 31 de agosto y 1 septiembre se celebrará Moto GP con el estreno de la Sprint Race en el circuito alcañizano el sábado 31 de agosto. Y para el último fin de semana de septiembre, del 28 al 29 de ese mes, el Campeonato del Mundo de WorldSBK aterrizará en Motorland Aragón con el estreno de un nuevo equipo con sede en Alcañiz, Team109, en Technopark.

La Invernal abre el calendario del 20 al 21 de enero con una cita solidaria llamada a promover la actividad física y cuyas inscripciones ya están abiertas. El resto del año combina karting, pruebas nacionales y internacionales de motociclismo juvenil, así como el circuito de motocross que albergará del 27 al 28 de abril el Campeonato de España. FIM Junior GP y MotorLand Classic Festival serán los encargados de cerrar la temporada 2024, tal y como explican desde la Ciudad del Motor de Aragón. T. S.

Ciudad del Motor