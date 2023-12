Cuántas veces ha tocado la Lotería de Navidad en Teruel: las administraciones con más suerte

La provincia de Teruel ha tenido poca suerte en el sorteo del Gordo de Navidad. Solo le han caído algunos pellizcos en los años 2007 y 2018 en la capital y el 2007 también en Alcañiz. Podrían haber sido tres veces con un poquito más de fortuna, pero en 2002 el primer premio correspondió a un número que se había distribuido en la administración número 6 de Teruel, en la carretera de Alcañiz, con tan mala pata que la serie asignada se devolvió íntegra sin que nadie retirará ni un solo décimo.

Los dos años en los que ha caído el Gordo ha dejado bolsas muy dispares, porque en 2007 se vendió en la administración número 4 una serie del número premiado, el 6.381, lo que supuso el reparto de tres millones de euros, mientras que en 2018 solo se entregó un décimo del 3.347 en la administración número 3, lo que supuso una recompensa de 400.000 euros.

Los propietarios de la Administración número 6 todavía se lamentan de la oportunidad perdida de repartir el mejor premio de 2002 con el 8.103. Santiago Ibáñez, que regenta -y regentaba- la delegación con su mujer, recuerda que “se extendió la noticia” de que su administración había repartido el Gordo, pero el primer conato de alegría pronto se convirtió en “decepción, porque, para una vez que toca la lotería en Teruel, no lo dimos en ventanilla”.

Recuerda, no obstante, que el fallido premio tuvo un efecto publicitario que tiró de las ventas el año siguiente y todavía hoy “algunos clientes lo recuerdan”, aunque el reclamo comercial ya se ha disipado por completo. No descarta que la suerte vuelva a acordarse de su establecimiento, que registra este año un buen ritmo de ventas de cara al sorteo de Navidad. “Las comisiones de fiestas -que venden décimos con recargo para financiarse- lo están vendiendo todo”, señala Ibáñez.

El pellizco más gordo dejado por el sorteo de Navidad en la provincia de Teruel cayó en 2007 en la administración número 4 de la avenida de Sagunto, con el 6.381. Su actual titular, Ramón Ríos, todavía no estaba al frente del negocio cuando el Gordo lo tocó con su varita mágica para dejar tres millones de euros en 10 décimos, los mismos que cayeron en Alcañiz. Ríos explica que alguna persona premiada hace 16 años todavía pasa actualmente por su administración a comprar décimos navideños por si la suerte le da otra oportunidad. “Véndeme lotería, que ya me disteis la suerte en 2007 y a ver si se repite”, explica el lotero que le dijo un agraciado del Gordo que llegó “de Valencia y que vino de propio a comprar”.

La situación se repite con los agraciados con el quinto premio de Navidad que cayó en 2014 en la administración número 4. Una década después, repiten por si la suerte les vuelve a sonreír. Ramón Ríos explica que tras el Gordo de 2007 las ventas de décimos crecieron en el siguiente sorteo de lotería, el del Niño de 2008, y también en el del Navidad del año siguiente.

Aunque no vivió en persona la celebración de 2007, con champán y decenas de curiosos alrededor -aunque ningún afortunado se pasó por allí-, si recuerda el festejo del quinto premio de 2014. “Me avisaron y a los pocos minutos, los que me costó llegar desde casa a la administración, ya estaba lleno periodistas y cámaras de televisión, al mismo tiempo que el teléfono no paraba de sonar”, cuenta el lotero.