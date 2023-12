Estos son los números más premiados de la Lotería de Navidad 

Ya no queda nada para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en España que se celebra este 22 de diciembre de 2023. Todos los que han comprado décimos se estarán preguntando una serie de cuestiones: cómo invertir si me toca la lotería, hasta qué cantidad de dinero se puede cobrar por bizum... Y, como no, todos desean que les toque el premio más apreciado: el 'Gordo' de la Lotería, por lo que también se preguntarán si el suyo será el premiado, pero, cuál fue el del año pasado y los más premiados en anteriores.

En 2022, el premio 'Gordo' se lo llevó el número 5.490. Este dejó una lluvia de millones muy repartida por toda España, aunque principalmente se ha vendido en A Coruña capital, Fonsagrada (Lugo), Moreda de Aller (Asturias) y Roquetas de Mar (Almería).

El 'Gordo' de la Lotería de Navidad en 2022 fue 5.490

No obstante, este no es el único premio que existe, lo cierto es que la Lotería de Navidad reparte muchos pellizcos de dinero. Así que, si quieres saber cuáles fueron el resto de números agraciados, aquí te dejamos la lista de los más premiados en años anteriores.

Números más premiados de la Lotería de Navidad

Según la estadística, al 'Gordo' le gusta el número 5. Al revisar el histórico de premios del sorteo de Lotería de Navidad se aprecia que: desde que se realizó por primera vez en 1812, el primer premio ha recaído en décimos terminados en 5 en un total de 32 ocasiones. Por ello, es la terminación más demandada por los compradores de Lotería. Otros números que no le disgustan al gordo son el 6 y el 4, que resultaron agraciados 27 y 26 veces respectivamente, según los datos que han sido facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

Por otro lado, las terminaciones de las dos cifras más repetidas son:

La 85, que ha salido siete veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005). La 57, seis veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932). 64, cinco veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987). 65, cinco veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008). 75, cinco veces (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962).

Por último, dos números han salido premiados en varias ocasiones como primer premio de la Lotería de Navidad:

El número 15.640, en los años 1956 y 1978. El número 20.297, en los años 1903 y 2006.

Premios de la Lotería de Navidad en Aragón el año pasado

En 2022 la suerte cayó en Aragón, el cuarto premio, como hemos apuntado, íntegramente, en Calatayud. De los 36 millones repartidos desde la administración del paseo Cortes de Aragón, 22 millones fueron al Bar Brindis y 4 al restaurante Chinella, en Cerler, que compró 20 series en la localidad bilbilitana para clientes y amigos.

Teruel capital, por su parte, también se llevó uno de los cuartos premios, el número 25.296. Sin olvidar que la suerte también acarició Zaragoza, con un quinto en la Lotería del Rosario en la calle Don Jaime, que repartió 60.000 euros en 10 décimos. El 36.142, con diez tickets que vendieron en ventanilla. La última sorpresa de la jornada recayó en el municipio de Andorra de Teruel, con el penúltimo quinto de la Lotería. El 36.142 es el número afortunado, con 20.000 euros al décimo.

Seguro que ciertos participantes ha comprado este 2023 alguno de estos números, ¿se repetirá alguno en el sorteo de Lotería de Navidad de este año?