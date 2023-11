Los vecinos de Alobras amplían su belén con 20 figuras y nuevas escenas costumbristas

La ilusión con que los vecinos de Alobras preparan su belén de figuras a tamaño real no tiene precio. Quizá por eso hasta ponen dinero de su bolsillo para poder hacer realidad esta iniciativa con la que, desde el año pasado, intentan atraer visitantes a la localidad, enclavada en lo más recóndito de la comarca Comunidad de Teruel.

A esta segunda edición, el belén monumental de Alobras llega con novedades. Se incorporan a él 20 figuras con las que se crearán nuevas escenas costumbristas relacionadas con las tradiciones del pueblo que llenarán toda la Plaza de la Iglesia. Así, la recreación del Nacimiento del Niño Jesús contará con tantos personajes como vecinos viven allí en invierno, pues de los 70 censados solo residen de forma fija una veintena.

El belén de Alobras llenará toda la Plaza de la Iglesia. Heraldo

Las figuras humanas consisten en maniquíes preparados y vestidos con ropas tradicionales por los habitantes. Artistas y artesanos vinculados con el pueblo colaboran en la elaboración de estas esculturas. Como explica uno de los vecinos que participa en la preparación del belén, Juan Pedro Moreno, los animales y complementos se realizan “con los materiales que cada uno tiene a mano, desde madera y barro a hormigón o porexpan”.

El belén se inaugurará el próximo 6 de diciembre a las 12.00 y se podrá visitar todos los días hasta el 6 de enero de 2024.

La financiación de las figuras y los decorados no es sencilla. Al ser un colectivo vecinal quien se encarga de su realización, no hay ayudas económicas desde las instituciones. Los habitantes venden pegatinas y lotería de Navidad, pero los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos y los vecinos acaban poniendo de su propio dinero.

El pueblo está volcado en hacerse un hueco en el sector turístico, algo que está logrando gracias al elevado valor de su entorno natural, con el paraje de los Estrechos del río Ebrón como protagonista. Pese a su escasa población, Alobras cuenta con 40 plazas de alojamiento repartidas en tres negocios hosteleros y también tiene un bar. Estos establecimientos reciben clientes especialmente los fines de semana, cuando muchas personas deciden hacer senderismo para disfrutar del frondoso paisaje de la zona.

También de forma colectiva se ha restaurado el lavadero del pueblo y se han instalado en él figuras humanas a tamaño real que recrean una escena ya desaparecida, como es la coincidencia de varias mujeres que acudían a estas instalaciones antiguamente para lavar la ropa.