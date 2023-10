La catedrática Inmaculada Plaza, directora del Instituto de Estudios Turolenses

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel y del Consejo Rector del Instituto de Estudios Turolenses (IET), Joaquín Juste, junto con la vicepresidenta primera de la DPT y diputada delegada del IET, Beatriz Martín, han informado de la propuesta de la catedrática de Tecnología Electrónica del Campus de Teruel e investigadora, Inmaculada Plaza, como nueva directora del IET. El Consejo Rector del IET deberá aprobar ahora la propuesta que traslada la Diputación.

Joaquín Juste ha agradecido a Inma Plaza su buena disposición para asumir el cargo, afirmando que es “un lujo” que haya aceptado. El presidente ha incidido en que los estudios y la investigación necesitan un impulso desde el IET por ser quizá la parte “más olvidada”.

Martín ha explicado que se han llevado a cabo varias entrevistas en las últimas semanas, por las que se ha contactado con diversas personas que podrían realizar una gran aportación al frente del IET, y que cuentan con reconocida valía y méritos en investigación, enseñanza o cultura.

En el proceso de selección se han valorado diversos factores adicionales, relativos al currículum, la relación y conocimiento del IET o la disponibilidad personal y laboral para atender esta responsabilidad, “que no viene acompañada de remuneración alguna, sino de ilusión, propuestas y ganas de trabajar e impulsar el IET y los centros de estudios de la provincia”, ha afirmado Martín.

La vicepresidenta primera de la Diputación ha hecho hincapié en que todas las personas entrevistadas tenían “sobrados méritos” para encabezar el IET y a todas ellas se les ha solicitado su colaboración. Algunas, como la propia Plaza, pertenecen al comité, científico o literario, del Instituto. “Con esta elección se quiere potenciar la rama científica del IET”, ha transmitido Martín.

La figura de Inmaculada Plaza es un referente en la provincia de Teruel en los ámbitos de la Universidad, la Tecnología, la Innovación y la investigación, con una mirada muy especial a las particularidades y potencialidades de desarrollo del ámbito rural. Martín ha destacado el perfil científico de Plaza, que supone un nuevo e importante impulso a la investigación desde el IET y el desarrollo de nuevas ambiciones en este sentido, lo cual no implica el descuido, en absoluto, de otros ámbitos, sino en buscar un mayor equilibrio.

Inmaculada Plaza ha transmitido agradecimiento y mucha ilusión ante el “nuevo reto” que asume. Presentará su plan de actuaciones y líneas y objetivos de trabajo al Consejo Rector próximamente desde la perspectiva de “repensar la esencia del IET para reforzarla y ampliarla a otros ámbitos del conocimiento, como la ingeniería, la arquitectura, las ciencias de la salud, ciencias jurídicas y sociales… aunando la tradición con la realidad de la provincia y sin descuidar todo el trabajo consolidado y la marca que ostenta el Instituto, trabajando de manera cercana a la provincia, contando con los centros de estudios y los habitantes”.

Una vez elegida la nueva dirección del IET, se decidirá también quién formará parte del equipo que dirigirá Plaza, especialmente con el nombramiento de la persona responsable de la vicedirección del centro, y se renovará el Consejo Científico, del que forman parte varias personas de manera altruista y desinteresada y representantes de los centros de estudios comarcales turolenses (uno por cada comarca en su caso).

La diputada ha incidido en que entre los objetivos que considera necesarios la Diputación Provincial de Teruel en relación con el IET en esta legislatura, se encuentra un mayor respaldo y coordinación con los centros de estudios comarcales de la provincia.

Tanto Juste como Martín han querido transmitir su agradecimiento al equipo del IET que ha estado al frente de la organización y el trabajo estos meses en los que no han contado con director.

Currículum vitae de Inmaculada Plaza

Inmaculada Plaza García es licenciada en Ciencias Físicas, con Grado, Diploma en Estudios Avanzados en Ingeniería de Diseño y Fabricación, doctora por el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza y catedrática de Universidad en el área de Tecnología Electrónica. Cuenta con cuatro sexenios de investigación y uno de transferencia por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Fundó y coordinó el grupo de investigación EduQTech (2006-2020), primer grupo de investigación reconocido por el Gobierno de Aragón con sede en Teruel en al área Tecnológica que alcanzó la categoría de grupo de Referencia en 2018, continuando en la actualidad en dicha categoría.

Creó y dirigió la Cátedra en Innovación y Calidad Tecnológica, primera cátedra institucional y de empresa en el Campus de Teruel. Actualmente dirige la Cátedra del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón (COGITIAR).

Entre sus líneas de investigación destacan los sistemas inteligentes en salud y la calidad en la educación.

Ha sido miembro fundador de diferentes asociaciones profesionales, como la Asociación Iberoamericana “Tecnologías, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (TAEE)” de la que fue vicepresidenta (2012-2015) y que actualmente preside, o el Capítulo Español de la Sociedad de Educación del IEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) que presidió durante los años 2010-2012, siendo Past-chair en el periodo 2012-2014.

Dirigió la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) en el periodo 2014-2022.

En relación con el Instituto de Estudios Turolenses, Plaza ha sido representante de la EUPT en la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del IET (desde 10/05/2001 a 23/09/2004). Es consejera del Consejo Científico desde 2016 y coordinadora del área de Ciencia - Tecnología desde 2022.

Es autora de más de cien artículos y trabajos en revistas y congresos especializados, su labor profesional se ha visto reconocida a nivel autonómico, nacional e internacional, entre los más recientes, es la primera mujer europea en conseguir la distinción IEEE Women in Engineering Inspiring Member of the Year (2022), un reconocimiento internacional como mujer ingeniera inspiradora que concede el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

75 aniversario del IET

El Instituto de Estudios Turolenses celebra este año 2023 su 75 aniversario. Fue creado en 1948 por iniciativa de la Diputación de Teruel y en la actualidad es un organismo autónomo dependiente de la misma.

Su origen está ligado a la intención de contribuir a coordinar, orientar y fomentar la labor investigadora en la provincia de Teruel en ciencia, investigación, cultura y artes, y a promover el conocimiento de la realidad turolense a través de tres líneas fundamentales de actuación como son el fomento de la investigación (mediante la convocatoria de ayudas), la publicación de estudios con la edición de libros, revistas y otros materiales, y la organización de jornadas, conferencias, congresos, exposiciones y actos de diversa índole donde se combinan los objetivos científicos con la difusión cultural.