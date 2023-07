Joaquín Juste, del PP: "Es mejor para la estabilidad de la DPT pactar con Teruel Existe y el PAR"

¿Ha nombrado ya a la vicepresidenta primera, Beatriz Martín, de Teruel Existe (TE)?

No, pero lo haré de inmediato.



¿Habrá una vicepresidencia segunda?

Creo que sí.



¿Y para qué partido será?

Podría ser para el PAR. Estamos acabando de cerrar esa negociación.



Pero TE dice que el acuerdo que firmó con el PP prevé que las dos vicepresidencias sean para ellos.

No. El acuerdo cerrado con el PP es un listado de actuaciones a las que nos comprometemos las dos partes y asigna la vicepresidencia primera para TE.



¿De qué depende entregar la segunda vicepresidencia al PAR?

Dependerá de cómo queden las comarcas. El acuerdo de colaboración con el PAR empezó con los ayuntamientos, seguirá con las comarcas y acabará con la DPT.



Si se cumplen sus previsiones, tendrá como vicepresidente a un alcalde –Rafael Samper, de Orihuela– al que acusó de pucherazo por manipular los censos de Orihuela del Tremedal en las pasadas elecciones locales.

Nosotros, con los datos que teníamos en aquel momento, denunciamos la situación ante el INE para que determinara si ese proceder era correcto o no. Fue lo que teníamos que hacer en esascircunstancias y ahora estamos en una fase distinta.



¿No es un mal comienzo para un equipo de gobierno que dos de sus integrantes, TE y PAR, se tiren los trastos a la cabeza desde el primer día a costa de quien ocupará una vicepresidencia?

Lo más cómodo sería que el PP tuviera mayoría absoluta, pero como no la tenemos hay que llegar a acuerdos. Si nuestro objetivo compartido es mejorar la provincia y que los pueblos tengan servicios, no será difícil llegar a un entendimiento. Espero que el sarampión de las elecciones se pase y nos pongamos a trabajar por la provincia, que es para lo que nos han elegido.



Le ha salido un equipo de gobierno un poquito Frankenstein.

Es verdad que con uno de los dos partidos, TE o PAR, hubiese sido suficiente para tener la mayoría absoluta. Hubiera sido más fácil pactar con una formación que con las dos, pero creo que la estabilidad de la institución hace que funcione mejor. Si 17 de los 25 diputados me votaron para presidente y están dispuestos a trabaja como equipo de gobierno, es un buen comienzo. La estabilidad es fundamental para aprobar los presupuestos y para el funcionamiento de la DPT. Habrá que encajar las piezas y negociar, seguro, pero la amplia mayoría nos da más que nos resta.



¿Este proceso a tres bandas ha estado condicionado por las necesidades de investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno aragonés?

Con los dos partidos se ha hablado del Gobierno de Aragón. Pero nosotros, centrándonos en la provincia de Teruel, teníamos ayuntamientos en los que había que negociar con el PAR y en otros con TE. Y lo mismo pasa con las comarcas. Al final había que hablar con los dos. Si para llegar a acuerdos, hay que abrirles la puerta de la Diputación no hay problema, siempre y cuando todos trabajemos por el mismo objetivo, mejorar la provincia.



¿Ha tenido en cuenta, a la hora de negociar con TE y PAR, la opinión de Jorge Azcón?

Sí, claro su opinión, como presidente regional, es importante.



¿Qué debe hacer su partido de cara a la investidura de Jorge Azcón? ¿Pactar con Vox para asegurarse la mayoría absoluta o buscar fórmulas alternativas?

No me corresponde esa cuestión. Pero las urnas han dicho que Azcón debe ser presidente de Aragón. El PP ha sido la fuerza más votada con una diferencia importante respecto al segundo. ¿De qué forma debe materializarse la investidura? De la mejor posible para dar estabilidad al gobierno. Hay que gobernar y hacerlo para todos. Un gobierno inestable es complicado porque las decisiones que tome no tienen futuro. Hay que conseguir estabilidad y espero que tras las elecciones del 23-J todos nos centremos en pensar en las instituciones y no en el rédito electoral.



¿Cómo encara el PP la constitución de las comarcas de Teruel?

El PP presidirá el Matarraña con mayoría absoluta. El Jiloca está cerrado para el PAR porque nos comprometimos a apoyarlo en la negociación de los ayuntamientos y en las Cuencas Mineras apoyaremos a un presidente de TE, que fue la fuerza más votada. El resto está abierto a la negociación.



La DPT inició un procedimiento legal contra el Ayuntamiento para reclamar que pague el coste del servicio de bomberos. ¿Seguirá adelante la vía judicial?

Vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Con esa máxima vamos a trabajar para intentar un acuerdo. No creo que los tribunales tengan que resolver problemas políticos, que se resuelven hablando en una mesa. Por otro lado, no puede ser que la DPT haga oposición al Ayuntamiento de Teruel. Si los concejales del PSOE no son capaces de hacer oposición en el Ayuntamiento, que se lo hagan mirar. No puede ser que se recurra a la DPT para hacer esa labor.



¿La vía judicial queda aparcada?

Sí.



La DPT fue la iniciadora del proyecto del museo de la guerra civil, que ahora está parado. ¿Debe seguir adelante?

Sí, seguro. Figura dentro de las acciones pactadas con TE. Aunque hay cosas que no corresponden a la DPT, haremos de embajadores en las distintas administraciones.



Dentro de ese acuerdo, figura una moratoria de las energías renovables. ¿Por qué?

Hay que ordenar el desarrollo de las renovables. Lo hemos dicho siempre. No podemos perder el tren de las renovables, pero en estos cuatro años ha habido una carrera desbocada, sin orden ni concierto, para ganar la mayor parte de la tarta en este campo. Hay que pensarlo mejor y especializar cada comarca en lo que mejor sabe hacer. No tiene sentido que una actividad económica perjudique a otra, porque al final restamos en lugar de sumar. Soy partidario de la ordenación, que no creo que sea tan difícil. Hay que buscar las mejores soluciones y hacerlo rápido.



¿Es realista, como prevé el acuerdo con TE, plantear la ampliación del nuevo hospital de Teruel para que haya más habitaciones individuales cuando la estructura está ya terminada?

Se puede hacer. TE tiene un estudio detallado de cómo hacerlo. Es cuestión de hablar con la consejería correspondiente en cuanto haya consejero de Sanidad para determinar el coste que tendría. Es el momento de hacerlo porque el hospital está en obras, pero puede quedarse pequeño y tenemos esa posibilidad.



¿Qué puede hacer la DPT contra la despoblación, la principal lacra de la provincia?

Todo lo que hace a DPT va encaminado a luchar contra la despoblación. Es el soporte más importante para los municipios, sobre todo los más pequeños. Proporcionar vivienda y extender la banca ancha es fundamental. En todo eso debe incidir la DPT. Un pueblo como el mío, Lidón –acaba de ser reelegido alcalde–, con 53 habitantes no pasará a 300, hay que ser realista, pero hemos llegado a una población umbral para el mantenimiento de los servicios básicos y hay que conservarla.