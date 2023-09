La localidad turolense de San Agustín pide ayuda para desescombrar las casas quemadas por el incendio de marzo

El alcalde de San Agustín, Daniel Riera, ha solicitado este viernes a la directora general de Gestión Forestal del Gobierno aragonés, Ana Oliván, ayuda para poder desescombrar las seis casas del barrio La García –de un total de ocho– que fueron destruidas total o parcialmente por el incendio que a finales de marzo y procedente de la vecina provincia de Castellón quemó cerca de 900 hectáreas de monte en Teruel.

Riera ha aprovechado la visita de Oliván a los trabajos de restauración del paisaje que ha puesto en marcha la DGA para recordar a esta el compromiso verbal que el anterior Ejecutivo autonómico adquirió para que la empresa pública Tragsa asumiera el desescombro. Sin embargo, según ha manifestado el alcalde de San Agustín, no existe hoy por hoy ningún plan por parte del Gobierno aragonés "para devolver la vida a La García, convertido en un campo de chatarra y enruna muy peligroso".

Así quedó la zona exterior de una vivienda en La García tras el paso del fuego. Heraldo

Oliván ha dejado la puerta abierta a una posible intervención, pero ha advertido de que, antes, "habrá que ver si se dan todos los requisitos". Según ha dicho, podría haber algún problema legal acerca de si los dueños de las viviendas siniestradas tenían acreditada la propiedad con escrituras. Ha subrayado que el dinero público "es de todos, pero hay que gastarlo de forma adecuada" y ha puntualizado que las competencias del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, al que ella pertenece, se limitan a la gestión del medio natural y forestal, mientras que, "para el resto, puede ser que tengan que intervenir otras Administraciones".

"Se está echando a perder"

"El barrio se va a echar a perder, los vecinos no pueden volver a entrar mientras no se retiren los escombros y ni ellos ni el propio Ayuntamiento, con solo 134 habitantes, tiene capacidad económica para hacerlo", se ha quejado el alcalde de San Agustín. Riera ha afirmado que las ayudas estatales concedidas a los propietarios a raíz del incendio son insuficientes, con 15.000 euros por vivienda habitual quemada en su totalidad; la mitad para aquellas con daños parciales y nada para las segundas residencias. "Esa cantidad no da ni para separar el hierro de los ladrillos", protestó el regidor.

Apoyo a la regeneración natural

La DGA confía en que la próxima primavera empiece a regenerarse de forma natural el bosque de pinos, encinas y quejigos que ardió en San Agustín y Olba. Para ayudar al medio ambiente en esta tarea, se está retirando la madera quemada y fabricando con ella diques que retienen el suelo. Estos trabajos remueven la tierra, facilitando la germinación de los piñones que cayeron del árbol. Además, se eliminan las partes afectadas en los ejemplares que siguen vivos. La inversión ronda los 200.000 euros.