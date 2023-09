Una treintena de alumnos de Aguaviva y Foz de Calanda empiezan el curso sin línea de transporte

Los 30 estudiantes que van de Aguaviva y Foz de Calanda al IES Valle del Guadalope en Calanda empiezan el curso sin línea de transporte escolar. Según informaron desde el AMPA del centro, esta fue suprimida en abril del pasado año académico cuando la empresa encargada rescindió el contrato "por motivos ajenos" al alumnado y el centro. Un hecho que denunciaron ante el departamento de Educación del Servicio Provincial y desde allí insistieron en que la situación "estaría resuelta" para este nuevo curso, pero "no se ha cumplido".

Desde el AMPA han señalado que "confiaban" en las palabras de la directora provincial y esperaban que se restableciera esa línea 37 de transporte escolar. Sin embargo, no les pilla por "sorpresa" porque no es la primera vez que la pierden, pues vivieron la misma situación hace cuatro años. "Creíamos que tendríamos la línea para que el primer día de clase, pero ha llegado el momento y no hay nada y es algo que ha pasado ya otras veces", ha aclarado un miembro del AMPA del IES Valle del Guadalope.

También, la agrupación escolar ha apuntado que si continúa la situación de inexistencia de la línea escolar que conecta Aguaviva y Foz de Calanda con Calanda podría "repercutir", por ejemplo, a la línea próxima que recoge alumnos en Mas de las Matas y Castellote.

La solución que les plantean desde la DPT para salvar esa veintena de kilómetros que separa a los alumnos del instituto, en palabras del AMPA, es que los alumnos se trasladen en "la línea regular de pasajeros" que pasa por ambos municipios. "No es una solución viable porque los alumnos tienen que esperar 40 minutos a que abran el centro y cuando salen son 35 minutos hasta que los recogen", ha explicado un componente del AMPA del centro calandino.

Por ello, han convocado para el siete y ocho de septiembre a las 12.00 horas una concentración en la puerta del IES Valle del Guadalope o de los centros educativos de sus localidades. Asimismo, el AMPA ha animado a todos los alumnos y personal docente a participar porque "la comunidad educativa debe apoyarse" en momentos como este en el que una parte de los estudiantes no disponen de un servicio que se les garantizó.