Dos niñas de Plenas y Loscos no van al instituto por falta de transporte

Dos niñas de 12 años de edad que viven respectivamente en Plenas y Loscos, María Roberta y Natalia, están perdiendo días de clase en el instituto de ESO de Belchite, en el que se matricularon el pasado mes de julio, por no tener transporte para ir hasta el centro educativo, distante 36,6 kilómetros, en el primer caso, y 44 en el segundo.

En la zona, que se extiende por las provincias de Zaragoza y Teruel, el Servicio de Educación del Gobierno aragonés tiene organizada una ruta escolar en la que un coche con capacidad para cuatro pasajeros recoge a otros tantos alumnos en Moyuela –un municipio cercano– y los lleva al instituto de Belchite. Sin embargo, según denuncia el padre de María Roberta, Horatiu Horea, las dos niñas no pueden utilizar ese vehículo por falta de espacio.

En alguna ocasión, desde que el curso comenzó el pasado 8 de septiembre, los padres de las alumnas han llevado a sus hijas a clase en su coche particular, pero de forma habitual no pueden realizar esta labor por ser incompatible con el horario de sus trabajos. "Estamos muy preocupados, las chicas no pueden ir al instituto con normalidad y a este paso van a tener problemas para seguir las clases; alguien tiene que buscar una solución", reclama indignado Horatiu.

La madre de Natalia, Mirela Candalea, añade que la subida del precio de la gasolina es otro de los motivos que complican la posibilidad de que los propios padres lleven a sus hijas en el coche particular hasta Belchite. "La solución es que la DGA ponga un vehículo más grande, porque en el de ahora solo caben cuatro alumnos", reclama Candalea. Las dos alumnas son las únicas niñas en edad de ir al instituto que hay en sus respectivas localidades.

Horatiu relata que el día antes de que empezara el curso, temiendo que pudiera haber algún problema, llamó a la DGA, donde le dijeron que su hija no estaba inscrita para el transporte. "Me quedé perplejo, porque junto con la matrícula habíamos solicitado el desplazamiento, y me puse a hacer gestiones, pero no conseguí nada", cuenta apesadumbrado.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno aragonés, explicaron este lunes que este año hay más alumnos que el curso pasado en esta ruta y que "se están ajustando los transportes". Aseguraron que el servicio está ya realizando los trámites necesarios "para que cuanto antes estas dos niñas tengan un medio de desplazamiento y puedan ir al instituto de Belchite". Subrayaron que el asunto estará resuelto en cuestión de días.

Las mismas fuentes oficiales apuntaron que quizá el problema radica en que en localidades pequeñas "se matriculan más alumnos a última hora", lo que exige un reajuste de las rutas escolares. No obstante, subrayaron que las dos alumnas de Plenas y Loscos "tendrán transporte".

El alcalde de Loscos, Pedro Elías, ha intentado resolver el asunto sacando a concurso una plaza de taxi en su municipio, pero nadie se ha interesado por ella. Estima que lo ocurrido se debe "a una falta de coordinación".

En los últimos días, también ha tenido problemas para ir a clase la única niña de Gallocanta que acude al instituto de Calamocha. La alumna no cuenta con ruta de transporte escolar, al acabar el itinerario en el cercano pueblo de Tornos.