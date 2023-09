Más de 110 alumnos de Teruel se quedan sin el primer día de clase por falta de transporte 

En la provincia de Teruel los más de 15.500 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria han vuelto a las clases en un primer día que se ha desarrollado con normalidad. Aunque para algunos de ellos no ha sido posible llegar hasta sus centros educativos porque la línea de transporte escolar está fuera de servicio. Este es el caso de 111 estudiantes -la mitad de los matriculados- del IES Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos. Aquellos que van allí desde Sarrión, Rubielos de Mora, Olba, Valbona o Linares no han podido reencontrarse con las aulas porque hay tres líneas escolares desiertas y aquellos que han llegado han sido llevados en coche.

Las líneas de autobús escolar que conectan con el IES Gúdar-Javalambre y que están sin cubrir, como han enumerado desde el AMPA del centro, son la que parte de Linares de Mora, la número 58 que recoge alumnos en Olba y Fuentes de Rubielos y la 61 que se encarga de los alumnos de Sarrión y los municipios colindantes. Esta situación no es la primera vez que ocurre, pues los primeros diez días del curso pasado se transportó a los alumnos en coches privados. Uno de los motivos que les han dado al AMPA como justificación de la inexistencia de las líneas es que hay "falta de chóferes y de vehículos", pero han señalado que se suma una "ausencia de acuerdo económico".

Según ha informado una de las familias de Sarrión afectadas, recibieron el aviso de que el autobús no iba a pasar ayer al mediodía sobre las 13.00 horas. "Nos enteramos porque desde el AMPA nos mandaron un mensaje, sino hoy hubieran estado en la parada esperando para nada", ha explicado la madre de uno de los estudiantes. En su caso no podían llevar a su hijo hasta el instituto que está a unos 20 kilómetros porque tenían que trabajar. "Nos hemos visto a 24 horas de empezar sin forma de que nuestro hijo vaya a clase y su primer año en el instituto y tenía ilusión, pero tendrá que esperar", ha reconocido.

Una situación similar viven en Fuentes de Rubielos, otro de los municipios por el que transcurre una de las tres líneas suprimidas. "Ayer por la mañana llamamos al servicio provincial para ver si teníamos autobús y es cuando nos enteramos de que no se habían adjudicado los contratos de estas tres rutas", ha aclarado una familia afectada de esta localidad.

Desde el AMPA del IES Gúdar Javalambre han reconocido que "hay una falta de planificación" porque no se puede llegar al primer día y no tener un autobús en el que los estudiantes vayan a aprender. "Se está privando de un derecho básico como es la educación y los alumnos están perdiendo temario y todo lo que supone un primer día", han apuntado.

Por el momento, los estudiantes han perdido el jueves y el viernes y no saben cuánto más se va a alargar la situación. "Las líneas de Olba-Fuentes y la de Sarrión estaba previsto que el lunes 10 de septiembre se restablecieran, pero al medio día nos han comentado que no pueden asegurarlo", ha destacado la portavoz del AMPA. En lo que respecta a la línea de Linares no tiene un autobús asignado por lo que se está a la espera de ver podría retomarse.

Esta situación no pilla por sorpresa a los familiares, ya que, como han indicado desde la agrupación del IES Gúdar-Javalambre, durante el curso no hay personal para suplir las bajas y el mantenimiento de los vehículos es "nefasto". Para reivindicar el derecho al servicio de transporte escolar, desde el AMPA han organizado el 8 de septiembre a las 9.00 horas una concentración a las puertas del centro educativo.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han aclarado que está "previsto" que el lunes estén contratadas las tres líneas. Han añadido que lo ocurrido hoy es porque las rutas "estaban desiertas" y desde el Servicio Provincial llevan trabajando desde el 1 de septiembre en este asunto. Como solución están ofreciendo "contratos menores" a transportistas de la zona.

Mientras, una treintena de estudiantes que van de Aguaviva y Foz de Calanda al IES Valle del Guadalope en Calanda continúan esperando una solución para la línea escolar que perdieron en abril del anterior curso. Aquí, siguen con las movilizaciones y el 8 de septiembre vuelven a reunirse a las 12.00 horas en la puerta del centro.