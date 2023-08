Las sierras de Teruel 'venden' el frío nocturno de agosto como reclamo turístico

Con las altas temperaturas que se llevan registrando durante varias semanas en todo el país ha nacido un nuevo modelo turístico basado en la búsqueda de zonas frías para conseguir descansar del agobiante calor. La provincia de Teruel se ha convertido en una de las zonas escogidas por muchos turistas para refugiarse de las continuas sacudidas de las olas de calor. El cliente cambia estar tumbado en la orilla de la playa por viajar a alojamientos en pueblos rodeados de montañas que garanticen la sensación de frescor.

En la provincia pueden encontrarse destinos de "turismo de mantita" en la Sierra de Albarracín, como Griegos o Bronchales, o, en la comarca Gúdar-Javalambre, Puertomingalvo. En esta última localidad, la temperatura media mínima que se registra durante el verano se queda entre "los 16 y 18 grados", según indica el director del hotel del Mas de Cebrián, Diego Pilaquinga.

Este fenómeno del turismo térmico ha hecho que algunos alojamientos creen programas específicos para captar visitantes. En Puertomingalvo –a 1.449 metros de altitud– el Hotel Mas de Cebrián lanza la campaña ‘Un verano sin verano’. Una idea que surge, según explica el director del establecimiento hotelero, cuando el año pasado descubrieron que algunos de sus huéspedes –con procedencia habitual de la Comunidad Valenciana y especialmente Castellón– querían dejar atrás el calor y la idea de tener que estar «encerrado» junto al aire acondicionado.

Gracias a las condiciones climáticas que hay en el entorno de Mas de Cebrián y a la implantación de este programa, este año en lo que va de mes de agosto han alcanzado una ocupación del 100%, como aclara Pilaquinga, y las previsiones para lo que queda indica que se podría colgar el cartel de completo. "La media de ocupación en estos meses de verano aquí era del 50%, pero desde que se ha empezado a ver como un espacio en el que descansar del calor se ha disparado", añade.

El camping de Las Corralizas, el más alto del país, presume de noches frescas en agosto. Heraldo.es

También, el director de Mas de Cebrián reconoce un cambio en los gustos de los visitantes, que prefieren "calor por el día y fresco por la noche". Algo que en Puertomingalvo ocurre "cada día".

Las habitaciones "no cuentan con aire acondicionado", como indica Pilaquinga, pero es que tampoco es necesario y nadie lo ha pedido hasta ahora. Muchos de los visitantes que llegan a disfrutar del hotel se trasladan desde zonas que superan los 40 grados y, como uenta el director, no asimilan la sensación térmica tan favorable que se encuentran. Lo que hace que algunos "no traigan la ropa apropiada" y tengan que dejarles "mantas para salir a la terraza."

De no creerlo, es posible comprobar la temperatura y la situación meteorológica en el enclave de Mas de Cebrián a través de una cámara que han colocado y que comparte imagen en directo en la página web del establecimiento. "La gente ya tiende a mirar la temperatura a la hora de elegir destino vacacional y por eso instalamos una estación meteorológica", señala.

Mientras que en Puertomingalvo las camas en verano mantienen el "edredón" y algunas noches hay que "taparse", en Griegos se vive una situación similar. El que es el segundo pueblo más alto de España –a 1.601 metros– y el más frío en verano con una media de 18 grados también es buscado por los turistas que se quieren alejar del pesado calor.

Durante el periodo estival, este municipio de la Sierra de Albarracín, cuadruplica su población y este año han notado que las calles recibían a más turistas de lo normal, como apunta el alcalde, Antonio Sancho. Él mismo cuenta que son muchos los que llaman a los alojamientos preguntando: "¿Es verdad que en Griegos está haciendo casi frío?". A lo que la respuesta es que es posible dormir "sin ventilador ni aire acondicionado" y, según Sancho, hay visitantes que se deciden por esta razón.

También el camping Las Corralizas, de Bronchales, exhibe en su publicidad que, parar dormir, en pleno verano, hay que taparse con una manta. Capta usuarios que llegan de la costa mediterránea "huyendo del calor", según indica el director del establecimiento, Jorge Alonso, que presume de tener el camping más alto de país, a 1.727 metros, la clave de sus noches refrescantes.

El presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, explica que proliferan en las tierras altas turolenses los establecimientos que, ante las cada vez más intensas y frecuentes olas de calor, captan "turismo que quiere dormir sin los agobios del calor nocturno". Añade que en las sierras de Gúdar, Javalambre, Maestrazgo y Albarracín se puede descansar por la noche "tapado con una manta" muy cerca del calor sofocante de Valencia, el principal mercado turístico de la provincia.

Esta nueva modalidad de turismo es una forma de "darle vida" a los negocios hosteleros de los pueblos. Por el momento, en Mas de Cebrián tienen en mente seguir en próximos años con esta línea promocional con el frío como reclamo turístico.