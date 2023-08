Orden de derribo para dos plantas de la finca de Teruel contigua a la hundida tras declararse en ruina

Tres de las nueve viviendas del número 19 la calle San Francisco de Teruel, contiguo a la finca que se derrumbó el pasado 13 de junio, acaban de ser declaradas en estado de ruina inminente por el Ayuntamiento, que ordena su inmediata demolición por motivos de seguridad debido a los daños que sufrieron con el derrumbamiento. La orden de derribo afecta a la segunda planta y al ático del edificio anterior al que se hundió hace dos meses destruyendo los hogares de 21 familias sin causar, afortunadamente, daños personales.

La declaración de ruina inminente y la orden de demolición figuran en un decreto de alcaldía el pasado 18 de julio que ha sido comunicado a los dueños de los nueve pisos del inmueble para que, en el plazo de 20 días, presenten el correspondiente proyecto de derribo. Además, el Ayuntamiento ordena el apuntalamiento del edificio para garantizar su seguridad. También obliga a instalar una cubierta provisional para evitar que, tras la demolición, el agua de lluvia penetre en los pisos inferiores.

La comunidad de propietarios ha recurrido ante el Ayuntamiento la declaración de ruina y la consiguiente orden de demolición parcial. Uno de los propietarios afectados, Manuel Bullón, califica de "locura" la orden municipal porque, según explica, no tendrá ningún sentido si, como podría ocurrir, al completar el desescombro de la finca colindante se constata que la estructura está gravemente dañada y todo el edificio debe ser derribado.

El decreto de alcaldía que ordena la demolición parcial de la finca por seguridad podría ser recurrido también ante los tribunales por la vía de lo Contencioso-Administrativo.

El número 19 de la calle San Francisco quedó seriamente dañado por el impacto de escombros procedentes de la finca contigua. El ático sufrió los daños más visibles, pero también experimentó desperfectos la segunda altura. Debido a los destrozos, el inmueble permanece desalojado desde el pasado 13 de junio y las nueve familias que lo habitaban han sido realojadas dentro del plan municipal para encontrar una vivienda a los vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares por el hundimiento.

Ante los graves destrozos en la segunda planta y en el ático, los servicios técnicos municipales consideran que existe serio peligro de colapso. Como medida urgente, el segundo piso tuvo que ser apuntalado a los dos días del derrumbe. En caso de que los propietarios no acometan la demolición, el Ayuntamiento la podría afrontar de forma subsidiaria y repercutir el coste en la propiedad.

Manuel Bullón considera inasumible el coste de la demolición de los dos pisos superiores de la casa cuando, tras el desescombro, toda la finca podría quedar en ruinas. Para el propietario, debería ser el Ayuntamiento el que asumiera el derribo controlado de la segunda planta y del ático ruinosos dentro del proyecto de desescombro del número 21.

La inestabilidad de las dos plantas superiores amenaza la seguridad del desescombro, que podría empezar el próximo mes de septiembre y cuyo proyecto está en fase avanzada de redacción por la empresa Intemac.

Para Bullón, el Ayuntamiento "no tiene en cuenta" a los afectados del número 19, "como si no fueran parte del problema". Este propietario reitera que no es lógico realizar una fuerte inversión particular en el derribo parcial ordenado por el Consistorio cuando, finalmente, todo el edificio podría estar abocado a la piqueta.

Tras la demolición, los propietarios podrían reconstruir las plantas derribadas, aunque uno de los afectados estima que esta posibilidad es inviable ante la incertidumbre sobre el futuro de toda la casa, que no se podrá conocer hasta que concluya la retirada de la montaña de escombros que ocupa el solar contiguo y que presiona sobre al número 19.

El Ayuntamiento ha reubicado a los desalojados con motivo del derrumbamiento del número 21, que incluye a las familias de esta finca y de las colindantes 19 y 23, la primera de ellas totalmente evacuada y la segunda, parcialmente.

Un vecino del número 19 manifiesta su voluntad de incorporarse al grupo de trabajo creado por la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen para recopilar información sobre daños causados por las filtraciones en la zona y reclamar una solución al Consistorio.