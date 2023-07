Dos años de prisión por arrancar media oreja de un mordisco a un vecino en Rubielos de Mora

Un vecino de Rubielos de Mora, P. C. A., ha sido condenado a dos años de cárcel por arrancar de un mordisco gran parte del borde de su oreja izquierda a otro residente de la misma localidad. Este último tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas para reconstruirse el pabellón auricular.

Los hechos ocurrieron durante una pelea entre ambos que se desató por un incidente de tráfico en el parquin de un restaurante del municipio. A raíz de la riña, la víctima, de 29 años, sufrió también fractura de huesos de la nariz y de otras zonas de la cara.

No obstante, la Audiencia de Teruel, que vio el juicio por este suceso el pasado 20 de junio, absuelve a P. C. A. del delito de asesinato en grado de tentativa que le atribuía la acusación particular, ejercida por el joven de 29 años.

El tribunal señala que el acusado llegó a agarrar por el cuello a la víctima acometiéndole por la espalda, pero entiende que no lo hizo para estrangularle ni utilizó –en contra de lo que afirma la acusación particular– la técnica conocida como ‘mataleón’, pues este método no deja huellas y estas, sin embargo, eran apreciables en el cuello del agredido.

Para fijar la condena, la Audiencia aprecia la atenuante de reparación del daño, pues el procesado depositó 30.000 euros antes de la celebración del juicio como compensación para la víctima. Valora también que el inculpado confesó los hechos y mostró arrepentimiento.

Durante el juicio, la esposa del procesado se refirió a una animadversión entre su familia y la de la víctima, ambas dedicadas al negocio de embutidos y con incidentes entre ellas.