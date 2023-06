Lorena Muñoz: "Prefiero organizar las Bodas de Isabel a protagonizarlas"

¿Se han calmado las aguas en la Fundación Bodas de Isabel –organizadora de las fiestas dedicadas a los Amantes de Teruel– tras asumir la gerencia en un convulso relevo de la anterior gerente, Raquel Esteban?

La situación es de continuidad del trabajo realizado durante casi treinta años. Seguimos apostando por la calidad de la recreación de los Amantes y por el rigor histórico. Las actividades cada vez son más complejas y requieren más planificación y preparación.

La relación entre la Fundación y la federación de los grupos recreacionistas, tensa en algunos momentos, ¿está normalizada?

Es totalmente correcta.

¿Habrá que preparar nuevos guiones para las próximas ediciones de las Bodas y de la Partida de Diego tras las discrepancias con el guionista a raíz del cese de Raquel Esteban?

No, no hay problemas al respecto.

¿Introducirá cambios en las fiestas de los Amantes?

Mi trabajo es continuista, porque las cosas funcionan bien desde hace muchos años, aunque intentamos mejorar la formación, la parte técnica y la profesionalización.

Una de las consecuencias del éxito organizativo es la afluencia masiva de público a la fiesta. ¿Teme a la masificación?

Cada año, analizamos la fiesta con el comité organizador para que no se nos vaya de las manos. Por eso seguimos ampliando espacios, como al parque de Los Fueros. Pero nos preocupa la sostenibilidad a todos los niveles.

¿Le preocupa que la llegada de visitantes se desborde?

No, porque la fiesta se regula por ella misma. Cuando no hay más plazas hoteleras, la gente ya no puede venir. También tratamos de desviar público a la Partida de Diego, que es una fiesta más asequible para personas con problemas de movilidad. Es una alternativa para visitar la ciudad y conocer la leyenda de los Amantes.

¿Puede crecer la Partida de Diego, la hermana pequeña de las Bodas?

No pretendemos que sea una reedición de las Bodas de Isabel. Desde hace unos años potenciamos la actividad cultural de la Partida para que sea una fecha de disfrute por los propios turolenses y una atracción turística más de la ciudad en octubre.

Acaban de convocar el ‘casting’ para las Bodas de 2024. ¿Hay interés por participar?

Hay bastantes inscritos y detectamos mucho interés por participar. Todas las mañanas llega gente a inscribirse. La cantera de actores funciona muy bien.

¿El relevo actoral está asegurado?

Sí, además los niños y los jóvenes tienen muy interiorizada la historia de los Amantes y muchos aspiran a participar en la representación. Incluso hay niños que quieren ser actores, pero no pueden porque no han cumplido los 10 años. Además, hay un sector de jóvenes revoloteando en busca de los papeles de Diego e Isabel, los dos protagonistas.

¿Le gustaría salir de la trastienda y protagonizar la dramatización de los Amantes?

Nunca me ha llamado la atención la interpretación. Me da mucho respeto estar sobre el escenario. No es miedo escénico, porque me gusta la danza y la expresión corporal. Pero la interpretación actoral no me atrae. Me gusta estar detrás de las cámaras y participar en el diseño de vestuarios o de la escena. Más que actuar.

¿Y cómo se metió en este proyecto que es, básicamente, teatral?

Yo empecé en las Bodas porque gané un concurso de indumentaria convocado por la Fundación en 2007. Me ofrecieron confeccionar el vestido de la novia y me lié la manta a la cabeza. Ese fue el vínculo para conocer la fiesta y la forma de implicarme.

¿Cree, como se cuenta en las Bodas de Isabel, que se puede morir de amor?

Creo que sí. Se puede morir de tristeza y existe el síndrome del corazón roto. La tristeza te puede anular la vida y la tristeza que deriva del amor es de las peores.

Entonces, ¿usted está entre quienes afirman que el relato de los Amantes de Teruel es histórico?

Creo en esa historia y que los restos de los Amantes están en su maravilloso mausoleo. Hay que creer en eso firmemente.