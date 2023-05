Las peñas vaquilleras de Teruel, con largas listas de espera por segundo año tras la covid

Si la Vaquilla de 2022 fue calificada de histórica por la alta participación de turolenses y visitantes tras dos años de parón por la pandemia, la de 2023 se espera "tan potente o más". Así lo afirmó este miércoles la presidenta de Interpeñas, Ana Macipe, quien explicó que la "eliminación por completo" del miedo a la covid está avivando "las ganas de vivir desde dentro y con mucha intensidad la principal celebración de la capital turolense".

Según Macipe, la mayoría de las 18 peñas tienen una media de 100 personas en lista de espera, una demanda que ya se registró en 2022. Esto supone que alrededor de 2.000 ciudadanos están aguardando para inscribirse en alguna de estas agrupaciones festivas para la próxima Vaquilla, que se celebrará del 7 al 10 de julio.

Los aspirantes chocan, sin embargo, con la decisión de varias asociaciones de cerrar el cupo para que los servicios que prestan a sus socios durante las fiestas no pierdan calidad. Se trata básicamente de los almuerzos que proporcionan en las peñas a través de un cáterin y de los conocidos como ‘remojones’ –invitación a una bebida en el recorrido callejero con charanga–, cuya gestión podría complicarse ante un mayor número de socios.

En El Disfrute, con 620 miembros, se van a quedar fuera 150 personas, como señala su presidenta, Andrea Bo, para quien "una buena logística y organización aconseja no aumentar la cifra de socios". El Chasco incrementó el año pasado en 45 la cifra de peñistas y para esta Vaquilla admitirá a otros tantos, pero 55 no podrán entrar. Su presidente, Óscar Romero, sostiene que tras la pandemia "hay más ímpetu vaquillero y la gente tiene más ganas de peña". Otra agrupación, Los Sordos, tiene una lista de espera de 100 personas, pero el órgano directivo de la misma considera que la entrada de nuevos socios no puede ser ilimitada "porque los locales tienen una capacidad máxima que no debe sobrepasarse".

Fiesta sostenible

Interpeñas y el Ayuntamiento trabajan para poder lanzar un modelo de vaso reutilizable que evite la acumulación de basura de plástico en las calles. No obstante, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, dejó en el aire que esta medida se pueda conseguir para la próxima Vaquilla, debido a que el elevado número de barras de bar que se instalan en las calles dificulta su aplicación.

Buj y el concejal de Fiestas, Javier Domingo, rubricaron este miércoles el convenio por el cual el Ayuntamiento apoya con 100.000 euros la labor de Interpeñas. "Ya casi se puede sentir la Vaquilla", subrayó la alcaldesa.