Mastines del Pirineo para ayudar a los ganaderos de Teruel a defender sus rebaños de los lobos

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha puesto en marcha un proyecto de cría de perros mastines del Pirineo para ayudar a los ganaderos a defender sus rebaños de ovejas y vacas del ataque de lobos. Cinco de estos animales han llegado este jueves al centro de experimentación ‘Masía el Chantre’ que la institución provincial tiene en las proximidades de la capital turolense. Dos de los canes se han quedado en ella destinados a la reproducción, mientras que los tres restantes han sido donados a un ganadero de Samper de Calanda y a otro de Josa.

El presidente del Club del Mastín del Pirineo de España –entidad que proporciona los perros–, Jesús Sanz, destacó que estos canes se convierten en un miembro más del ganado, alertando de cualquier peligro y saliendo en defensa de las reses hasta dejarse la vida en ello si es necesario.

El vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, ha sido muy crítico con la protección del lobo y ha reclamado que este depredador permanezca en zonas de reserva para evitar que se coma las ovejas o las vacas. "Hago un llamamiento a la sensibilidad de la Administración; no se le puede decir a un ganadero que ponga vallas y permanezca siempre con las ovejas como única solución", protestó Izquierdo. "Eso no es ayudar al sector primario", agregó. Según dijo, la preocupación crece en el sector tras los últimos ataques de lobo registrados en la zona del Bajo Aragón.

Visiblemente afectado por la situación, uno de los ganaderos que recibió un mastín, Simón Peguero, que hace trashumancia con sus ovejas entre Samper de Calanda y Valmuel –pedanía de Alcañiz–, confesó estar destrozado psicológicamente tras perder hace unas semanas un centenar de ovejas al entrar un lobo en su explotación.

"No duermo tranquilo; ya no es el valor de las ovejas, es mi intranquilidad y la de mi familia", afirmó. El ganadero explicó que la llegada del mastín le ha abierto "una esperanza", si bien aseguró que si su rebaño vuelve a ser víctima de un lobo "lo venderé y me olvidaré de todo". Relató que tras asaltar el depredador su granja pasó una semana recogiendo a sus ovejas desperdigadas por el monte.

Peguero lamentó "que no haya ayudas de la DGA" y se quejó del "quebradero de cabeza" que le ha creado la presencia de lobos en la zona del Bajo Aragón, "un lugar en el que nunca ha habido de estos animales". "Esto no es vida" subrayó.