Un costalero con trabajo extra en las procesiones de Teruel

Si hubiera muchas personas como José Escuin, a buen seguro que las cofradías de Teruel no tendrían escasez de peaneros ni alguna de ellas habría optado este año por aligerar los materiales de sus pasos procesionales ante el temor de carecer en el último momento de suficientes brazos para sacarlos a hombros.

"Lo hago por colaborar y porque me gusta. Cuando voy debajo del paso, siento una gran paz interior y comparto la emoción que veo en los rostros de la gente cuando contemplan la imagen de la Virgen", explica. Añade que, en esos momentos de esfuerzo, silencio y recogimiento, reza por su familia y amigos.

No es cualquier cosa ser costalero y recorrer, casi cada día, dos kilómetros a paso lento por las calles de Teruel soportando en los hombros casi 40 kilos. "La zona lumbar y las piernas duelen mucho. No me han llegado a salir ampollas en los pies, pero rozaduras sí he tenido y los hombros se vuelven morados", explica.

Costalero desde los 26 años

José Escuin empezó como costalero a los 26 años y lleva 15 desempeñando esta labor con la misma entrega y satisfacción que el primer día. "Se estrechan lazos con el resto de los peaneros y eso también tiene para mí un gran valor", asegura el costalero. Aunque se esfuerza por igual con ambas cofradías, no puede dejar de admitir que su preferida es la de la Soledad, aquella a la que pertenece y en la que participó por primera vez.

La imagen principal de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad en Teruel pesa 2.000 kilos y son necesarios 55 peaneros para sacarla a hombros por las calles de Teruel. Las procesiones recorren estos días una media de dos kilómetros en un plazo de tiempo que a veces se alarga hasta las cuatro horas.