Valdeltormo se queda sin agua potable al detectarse una bacteria

El Ayuntamiento de Valdeltormo mantiene cortado el suministro de agua potable en la población desde el pasado jueves debido a la presencia de enterococos, un tipo de bacterias, en una muestra aleatoria tomada en la fuente de la Plaza de San Cristóbal. Desde ese momento, el Consistorio emitió un bando en el que se solicita a la población que no beba ese agua, considerada no apta para el consumo, aunque sí utilizable para limpieza e higiene. Los resultados preliminares de las pruebas realizadas este viernes apuntan a que el foco de contaminación estaría en la propia fuente, y no en la red.

El Ayuntamiento prevé reanudar el servicio hoy, sábado, aunque fuentes municipales precisan que están a la espera de los resultados definitivos de las pruebas realizadas a lo largo de los puntos clave del suministro de agua de la población

"Desde el Ayuntamiento, informaremos en el momento que el consumo del agua sea totalmente seguro para nuestros vecinos", señala el bando publicado en la localidad, en el que se explican los motivos por los que se ha procedido a prohibir la ingestión.

Según el aviso municipal, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón dio traslado de los resultados analíticos "de una muestra de agua de consumo humano procedente de la red de abastecimiento -el punto de muestreo fue la fuente de la Plaza de San Cristóbal-", prueba que fue tomada el pasado lunes. Los resultados determinan que la muestra se califique como "agua no apta", por la presencia de "enterococos intestinales". El enterococo es una bacteria presente en forma natural en el intestino de todas las personas, que puede generar procesos infecciosos, causados generalmente mediante contagio por contacto directo con las manos, superficies ambientales o equipos médicos contaminados por las heces de personas infectadas.