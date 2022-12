La cooperativa de Mazaleón se salva del cierre

Alivio y un atisbo de esperanza en Mazaleón. La Diputación de Teruel y la Cooperativa San Isidro de la localidad firmaron este martes un convenio de colaboración para ayudar a los agricultores afectados por el virus ‘Sharka-m’ y evitar el cierre inminente de la entidad agrícola, salvándola, al menos, durante los próximos 12 ó 15 meses.

Debido al ‘Sharka-m’, los agricultores tuvieron que arrancar el 80% de las plantaciones de melocotón. El convenio aporta 120.000 euros para sufragar los gastos derivados del arranque de árboles y de la reposición de los cultivos de 2020 a 2022.

El convenio fue rubricado por el presidente de la DPT, Manuel Rando, y el presidente de la Cooperativa San Isidro, Pedro Adell. "Era la única esperanza que teníamos para poder mantener la cooperativa. Si todo va bien, comenzaremos a tener algo de producción en dos o tres años", explicó el presidente de la sección del melocotón, Gregorio Celma.

En la misma línea se pronunció el alcalde de Mazaleón, Rafael Martí. "Esta ayuda es una esperanza para el municipio y un buen comienzo para empezar a salir de una situación muy crítica", dijo el regidor.

Los representantes de la cooperativa y del municipio no ocultaron, sin embargo, su malestar con el Gobierno aragonés. Reconocieron que existen conversaciones con la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, pero advirtieron de que "no existe" ningún contacto con el Departamento de Agricultura. "Estamos llevando a cabo gestiones con el área de Presidencia, no así con la de Agricultura", afirmó el alcalde.

Más indignado se mostró el presidente de la cooperativa, quien aseguró sentirse, al igual que los agricultores, "abandonado". "Estamos agradecidos con la Diputación de Teruel y el Consistorio. No podemos decir lo mismo de la DGA, que no ha mostrado ningún interés por la grave situación que vivimos", denunció Celma, quien recordó que la enfermedad de los árboles continúa.

Rando evitó pronunciarse sobre esta polémica, pero sí especificó que la ayuda concedida no es de su incumbencia. "Creemos que, por sensibilidad hacia todo un pueblo, Mazaleón merecía todo nuestro apoyo, a pesar de que no tenemos ninguna competencia sobre el asunto", afirmó.

El presidente de la DPT aseguró que, con esta colaboración, la institución provincial pretende "paliar en parte" las consecuencias de la situación. Desde el municipio recordaron que, sin estas ayudas, la cooperativa estaba abocada al cierre inminente.