Fiesta en Olba por la terminación de un puente que acaba con el aislamiento de un barrio

Los vecinos del barrio Los Ramones de Olba organizaron este sábado una fiesta popular para celebrar la finalización de un puente sobre el Mijares que evitará que sigan quedándose aislados del resto de la localidad cada vez que el río experimenta una crecida por lluvias. Hasta ahora, cuando el caudal inundaba el vado habilitado para el paso de vehículos y peatones, los niños tenían que dar un largo rodeo a pie por senderos de montaña para ir a clase y el desplazamiento de enfermos al centro de salud o a un hospital había que llevarlo a cabo a través de pistas forestales con coches todo terreno y con ayuda de la Guardia Civil.

Tras más de dos décadas de reivindicaciones, los habitantes de Olba han visto su sueño hecho realidad. La obra ha costado alrededor de 250.000 euros que han sido financiados por los gobiernos central y autonómico. En el último año, la infraestructura se ha hecho todavía más necesaria debido a que el continuo crecimiento del pueblo obligó a ampliar la escuela instalando en Los Ramones cuatro de las siete aulas que tiene el centro.

Un grupo musical amenizó la fiesta en una de las plazas de Los Ramones. Javier Escriche

A modo de acto de inauguración, los vecinos recorrieron este sábado a mediodía todos juntos el puente y colocaron en un lugar destacado la piedra que utilizaban como señal para conocer el nivel alcanzado por el agua durante las crecidas y no arriesgarse a cruzar el vado. Después, en una plaza del barrio, hubo música en directo y se cocinaron paellas en una hoguera. La fiesta continuó hasta la noche.

La fiesta, con comida popular, duró hasta la noche. Javier Escriche

"La falta de un puente para cruzar de forma segura el río ha sido siempre un motivo de inquietud", destacó una vecina, Susana García, madre de dos niños de 11 y 9 años de edad, quien recordó que, en una ocasión, ella y su familia tuvieron que estar sin salir del barrio una semana al haberse inundado el vado por una importante nevada. "Ahora, al ver la obra, siento una gran alegría y tranquilidad", dijo.

Otra mujer, Mila Villanueva, describió su "gran preocupación" cada vez que había lluvias, ya que su marido utiliza silla de ruedas para desplazarse. Contó que hace dos años, para poder llegar hasta su casa la médico de Olba, esta tuvo que recorrer a pie y cargada con el material sanitario dos kilómetros al no poder cruzar el vado con el coche. Durante otra crecida, Mila sufrió un ataque de riñón y no tuvo más remedio "que caminar con todo el dolor hasta llegar al centro de salud, porque en coche no podíamos movernos".

Olba ha pasado en 20 años de tener cinco alumnos en el colegio a un total de 50. El motivo es el innovador sistema educativo desarrollado por los profesores, que deja en un segundo plano las teorías de los libros de texto y apoya el aprendizaje en proyectos como el cuidado de un huerto, la celebración de un mercado o las visitas a explotaciones agropecuarias.

El pueblo, rodeado de bosque y con un microclima de temperaturas suaves, atrae a muchas personas desencantadas de la gran ciudad, una tendencia que se acrecentó a raíz de la pandemia de covid. "Si hubiera más casas en venta o para alquilar, aún vendría más gente", aseguró Olmo, un vecino. La población reclama ahora mejor cobertura de Internet, pues muchas personas teletrabajan.