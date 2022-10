Final feliz para Lobi, el perro de dos turistas que se perdió en Teruel al huir por el estallido de una traca

Luis Rodríguez y Catherine Ferrón no olvidarán fácilmente su estancia en la ciudad de Teruel, a la que llegaron este viernes para disfrutar de sus recursos turísticos y darlos a conocer después en su tierra, Cantabria, como turoperadores que son.

Mientras paseaban la mañana de este sábado por la Plaza de la Catedral con su perro, Lobi, un fox terrier que adoptaron hace dos años, estalló una traca con motivo de la celebración de una boda y la mascota huyó despavorida entre la gente arrastrando la correa con la que sus dueños la habían estado sujetando.

El animal corrió atemorizado hasta salir del casco urbano en dirección al Parque de las Arcillas, dejando desesperados y muy tristes a sus dueños, que iniciaron una búsqueda por la ciudad que duró hasta la media noche del sábado y que se ha reanudado la mañana de hoy domingo.

La solidaridad de los turolenses ha sorprendido a esta pareja de turistas. Tras avisar del extravío de su perro a la protectora de animales Amigo Mío, decenas de personas se han sumado a la búsqueda, recorriendo a pie o en coche los parajes por los que algunos ciudadanos decían haber visto al perro. Con el objetivo de encontrar a Lobi, este domingo se ha creado un grupo de whatsapp al que en menos de cinco minutos se han unido 40 personas.

Finalmente, el perro ha sido encontrado este domingo sano y salvo a cinco kilómetros del casco urbano de Teruel, en la carretera de Alcañiz. La dueña de una casa de campo ubicada en esa zona, María Escudero, lo recogió la noche del sábado al verlo desorientado.

"Mis perros ladraban y al ver que era un animal que se había perdido, lo metí como pude en la casa, siempre lo haría, no iba a dejarlo fuera", ha comentado María Escudero.

Luis y Catherine no tienen más que palabras de agradecimiento hacia la población de Teruel. "Solo podemos decir gracias por toda la ayuda recibida. Hemos encontrado en la gente un cariño y una sintonía enormes; esta ciudad es maravillosa".

Los dueños de Lobi habían decidido posponer su salida de Teruel hasta encontrar a su mascota, pero no ha sido necesario. "Hemos llorado de emoción al verlo. Su vida no fue fácil, sus propietarios anteriores no lo cuidaban bien", explica Luis Rodríguez.