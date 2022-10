Claves para entender la ley de bienestar animal

En España hay 9,3 millones de perros, por lo que una de cada cuatro familias tiene una de estas mascotas en su casa. Si hablamos de animales en general, nos iríamos hasta los 13 millones en los hogares españoles. El Gobierno trabaja en un proyecto de ley de bienestar animal en el que establecerá un marco legal común en todo el país, con el objetivo de poner fin o reducir al menos las tasas de abandono, sacrificio injustificado y maltrato, para lo cual modificará el Código Penal en esta materia. A tenor de lo que dicen las encuestas, estamos muy sensibilizados con nuestros compañeros de cuatro patas –a ocho de cada diez españoles les preocupa su protección–. Con ayuda de expertos recopilamos algunos de los aspectos más significativos del nuevo texto.

Si quieres un perro, haz un cursillo

"Las personas que quieran tener un perro deberán acreditar que han realizado un curso de formación para valorar su desenvoltura en el ámbito social", explica Aida Gascón, directora en España de Anima Naturalis.

La norma no incluye a los dueños actuales de mascotas y, aunque se desconoce el contenido del curso, se podrá realizar ‘online’. Por otro lado, todos los animales de compañía deberán estar identificados y los dueños de perros deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil obligatorio para cubrir los gastos de los daños que pudieran ocasionar sus mascotas.

Obligatorio esterilizar al gato

"Todos los gatos que se adopten o compren tendrán que estar esterilizados e identificados con microchip antes de que cumplan los seis meses", expone Octavio Pérez Luzardo, doctor en Veterinaria. El experto ve necesario ejercer un estricto control reproductivo sobre esta especie –la mayoría de los 150.000 de gatos que se abandonan al año provienen de camadas indeseadas–, pero lamenta que no se incluya la esterilización obligatoria de los perros, algo deseable, para contribuir a la prevención del abandono (casi 300.000, según Fundación Affinity).

¿Puedo cruzar a mi perra con el de un amigo?

No, salvo que estéis ambos "inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía". Cuando el dueño de un cachorro no pueda demostrar su procedencia y no esté registrado como criador, "se considerará que ha cometido una infracción leve, castigada con multas de entre 500 y 10.000 euros", apunta Conny Duarte, consultora en protección, derecho y responsabilidad animal.

No puedes dejar solo a tu perro más de 24 horas

"Queda prohibido dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, el plazo no puede superar las veinticuatro horas consecutivas", detallan desde Anima Naturalis. Por otro lado, el número máximo de animales en una casa será de cinco, aunque si ya tiene esos y más no hará falta que se deshaga de ninguno –no podrá adquirir más–.

Ya no habrá perros peligrosos

El listado de razas de perros potencialmente peligrosos (PPP) se eliminará y pasarán a denominarse ‘perros de difícil manejo’. En función de una prueba de carácter que se deberá realizar al can, se determinará si es apto para la convivencia social o si deberá llevar bozal o completar una rehabilitación de su conducta. "La raza no condiciona el carácter, esto solo determina la forma, el color, el tamaño y, un poco estadísticamente, el temperamento del animal. Pero, principalmente, su carácter lo moldearán varios factores como el linaje, su adaptación ambiental y su educación", explica el psicólogo especialista en comportamiento animal Nacho Sierra.

¿Se endurecen las penas por maltrato animal?

El Partido Animalista y el Consejo Fiscal señalan algunos puntos que, a su juicio, deberían modificarse para que sea más efectivo el castigo de este delito. "¿Las multas podrán llegar a los 200.000 euros? ¡Demagogia! Incluso imponiendo la pena máxima, en la práctica, sería una sanción de poco más de 4.000 euros y hablamos de ensañamiento, muerte del animal...", lamenta Eduardo Olmedo, fiscal de Medio Ambiente de Valencia y autor del libro ‘Los delitos de maltrato animal en España’. Argumenta que la ley, en este sentido, supone un retroceso: las normativas autonómicas, que en la actualidad sí protegen a todos los animales, se modificarán para adaptarse a esta, que solo protege a los animales considerados de compañía y a los silvestres en cautividad, dejando fuera a los utilizados en experimentación, fauna silvestre y los considerados de producción, que son la inmensa mayoría en España y los que deberían estar más protegidos, porque son los que sufren más explotación y abuso. Olmedo lamenta, además, la falta de peritos forenses, cuyos informes son cruciales en los juicios por maltrato animal.

Prohibido sacrificar un animal

"Solo se podrá practicar la eutanasia a un animal de compañía bajo criterio y control veterinario y con el único fin de evitar su sufrimiento o por motivos de seguridad", aclara Juan Benítez, profesor del centro de formación veterinaria Nubika.